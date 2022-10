10 věcí, které lidé chtějí od Edge. Volají po doplňcích na mobilech a lepší čtečce PDF

Není to tak, že by Microsoft na vývoj Edge kašlal. Prohlížeč se vyvíjí a jednou za pár týdnů nebo měsíců nabídne viditelné novinky. Naposledy to byl postranní panel s kalkulačkou, překladačem nebo pár jednoduchými hrami. Microsoft současně sbírá zpětnou vazbu a podle ní lidé chtějí jiné věci. Vyšel Edge 106. Prohlížeč lépe chrání proti phishingu a malwaru O co si nejčastěji říkají? Podívejme se na desítku nejžádanějších vylepšení. Mimochodem, až na jednu výjimku jsou všechny návrhy zhruba rok staré. 1. Doplňky na mobilech Na klasických počítačích Edge podporuje doplňky podobně jako většina prohlížečů. Stejně jako většina prohlížečů se ale na mobilech tváří, že doplňky pro něj představují cizí pojem. Jeden z mála, kdo na smartphonech na doplňky úplně nezanevřel, je Firefox, který poskytuje pár vybraných rozšíření. Fanouškovská základna Edge by ocenila, kdyby také Microsoft do této oblasti investoval. Poptávka existuje zejména po nástrojích na blokování reklam a ochranu uživatelského soukromí, což pro Edge není zrovna neprobádané území. Nabízí ochranu proti sledování, do mobilní varianty vývojový tým dokonce přímo zabudoval Adblock Plus. 2. Navigace zpět a vpřed v dokumentech PDF Integrovaná čtečka dokumentů ve formátu PDF má své přednosti, serióznímu použití ale brání nemožnost se snadno navigovat historií přímo v otevřeném souboru. Větší PDF mají odkazy na vlastní sekce (typicky skočíte z obsahu na konkrétní kapitolu), jenže Edge tyhle přechody do historie neregistruje, tlačítko pro návrat zpět tudíž nefunguje stejně, jako když surfujete na webu. Prohlížeč Edge chystá lepší podporu PDF. Chce se vyrovnat Chromu, nabídne proto řadu nových funkcí Volání po možnosti vrátit se zpět by vhodně doplnilo přecházení vpřed historií, stejně jako to funguje u webových stránek.

3. Podepisování PDF Další způsob, jak zlepšit čtečku dokumentů ve formátu PDF je rozšířit její funkce o podepisování elektronickým podpisem, případně obrázkem. Obě tyto možnosti nabízí také bezplatné nástroje v čele s Acrobat Readerem od Adobe. Podepisování překračuje možnosti obyčejné čtečky, jenže Edge nenabízí pouhou čtečku. Profiluje se rovněž jako nástroj na základní editaci pédéefek, v nichž můžete kreslit, zvýrazňovat text nebo psát poznámky. Tyhle funkce jsou zamýšlené i s ohledem na dotekové obrazovky. Edge se dobrou podporou PDF chlubí už od dob, kdy to byl ještě prohlížeč postavený na vlastním vykreslovacím jádře, nikoli na Chromiu. 4. Lepší dotekové ovládání Původní Edge byl pro dotekové obrazovky optimalizovaný lépe, vzpomínají někteří. Od nového Edge by chtěli např. přetahování oblíbených položek, organizaci doplňků nebo určování výrazu při snímání stránky, a to vše prstem, případně perem. Vybírání textu by mělo fungovat stejně jako ve zbytku Windows. Rok starý návrh obsahuje body, které už Microsoft pokryl. Např. tahem ze spodní části obrazovky při práci v celoobrazovkovém režimu vysunete hlavní panel i s nabídkou Start, aspoň to tedy platí pro Windows 11. Také už kartu přesunete z jednoho okna do jiného. Oblíbené položky na panelu ale prstem nepřesunete, náhledy stránek v dotekovém režimu chybí a text nelze vybrat poklepáním.

5. Správce hesel má podporovat pracovní a školní účty Tenhle pět měsíců návrh není dále vysvětlený, takže si ho můžeme interpretovat více způsoby. Autor by mohl myslet synchronizaci hesel, kterou ale Edge podporuje nejen u osobních, ale také u firemních a školních účtů. Dál napovídají komentáře. Microsoft Authenticator nově umí synchronizovat a vyplňovat hesla Na mobilech hesla do aplikací doplňuje Microsoft Authenticator. Je to ale funkce podporovaná pouze u osobních účtů Microsoft. V případě firemních účtů lze tedy hesla synchronizovat pouze přímo v Edgi, nikoli na mobilech prostřednictvím uvedené aplikace. Je to ovšem věc, kterou tým vyvíjejí prohlížeč sám nevyřeší. 6. Podpora formátu EPUB Původní Edge z Windows 10, který byl postavený na jádře EdgeHTML, nebyl jen webový prohlížeč, ale sloužil jako slušná čtečka dokumentů v PDF a také e-knih. V roce 2017 lákal na formát EPUB, vydrželo mu to ale jen do roku 2019. Microsoft přestal prodávat knihy ve Storu a jejich prohlížení s migrací na Chromium už dál neřešil. Šestý nejčastější uživatelský návrh na zlepšení Edge nicméně volá po tom, aby se prohlížeč k podpoře EPUBu vrátil. Není sice vyloučené, že se Microsoft nerozmyslí, ale čekat na to nemá smysl. Pokud nechcete používat samostatnou čtečku, můžete sáhnout po jednom z doplňků pro internetové prohlížeče, které funkcionalitu doplní. Jde např. o EpubPup nebo EPUBReader.

7. Zákaz automatického přehrávání multimédií Nejspíš to znáte. Jdete na web a z reproduktorů se začne něco vyhrávat. Nejdřív nevíte, proč se to děje, pak musíte najít inkriminované video a ztišíte ho. S touto problematikou prohlížeče dlouhodobě pracují a automatické přehrávání videí vesměs omezily tak, aby vám reproduktory už nevyžádaně „nevybuchly“. Je to jediný návrh z této desítky, na který Microsoft zareagoval. Poukazuje na to, že v Edgi provedl změny k lepšímu. Tedy že už weby nevydávají svévolně zvuky s tím, že si můžete vytvořit bílou listinu, případně automatické přehrávání povolíte všem. Možná by funkci mohl vytáhnout do popředí, protože není snadné ji v nastavení najít. Měl by ale Edge ještě více omezit automatické přehrávání? 8. OCR Další návrh spojený s integrovanou čtečkou souborů PDF požaduje OCR, tedy schopnost proskenovat grafické materiály a proměnit texty v nich obsažené na digitální text. Není to disciplína Microsoftu neznámá, OCR nabízí třeba OneNote, kde vypreparujete text z obrázku. Na funkci lákají také mobilní Lens. Komerčně firma nabízí jádro na optické rozpoznávání znaků na platformě Azure. Komunita volá po tom, aby Edge nabídl OCR pro dokumenty v PDF. Rozeznávání znaků nabízí řada bezplatných online služeb jako OCR Space, Sejda nebo PDF24. Většinou jsou omezené jazykově nebo rozsahem. Pokud by se do toho pustila velká korporace jako Microsoft, existuje dobrá šance, že by v tom případě výrazná omezení neexistovala.

9. Posouvání řádku s kartami Některé prohlížeče mají pevně nastavenou minimální šířku karty (panelu, chcete-li), která poskytuje dost prostoru na to, aby bylo zřejmé, o jakou stránku se jedná, a aby se s kartou dalo manipulovat. Edge převzal z Chromia model, kdy se s přibývajícími otevřenými kartami velikost oušek karet zmenšuje, až je z nich úzká nudle. V takovém pásu karet se už snadno ztratíte. Komunita navrhuje, aby se karty nezmenšovaly až na takovou úroveň. Minimálně velikost by měla mít vyšší hodnotu s tím, že když bude karet moc, tak se mezi nimi budeme posouvat. Posuvné prostředí pro karty nabízel původní Edge, dnes jím disponuje Firefox. Edge jako alternativu nabízí vertikální karty. 10. Více uživatelských profilů na mobilech V desktopovém Edgi po vzoru Chromu si vytvoříte více uživatelských profilů, čímž si snadno oddělíte např. osobní a pracovní prostor. Podporováno je nejen přihlášení k osobním účtům Microsoft, ale i k těm pracovním a školním. Na mobilech jsou možnosti trochu jiné a část komunity by ocenila funkční paritu. V mobilním Edgi se můžete přihlásit jak k osobnímu, tak pracovnímu nebo školnímu účtu, bez přihlášení to ale nejde. Navíc jste omezeni jen na jeden další účet, takže si víc než dvě prostředí v prohlížeči nevytvoříte. Bariéru by to chtělo prolomit a usnadnit přístup k odděleným profilům přes zástupce na ploše, navrhuje člen komunity. Co byste od Edge chtěli vy? Napište do diskuze. Zdroje: Microsoft Edge / Microsoft Feedback Portal | Microsoft Support