10 věcí, které jste odkládali „na jindy“, ale teď je konečně můžete udělat

Začít můžete tím nejjednodušším možným způsobem, že zkopírujete všechny fotky, videa a důležité dokumenty na externí médium – například na přenosný disk. Sice to není vhodný typ zálohy pro průběžné zálohování a nekryje řadu scénářů, jak byste o data mohli přijít, ale je to aspoň něco. A rozhodně ani tento typ jednoduché dlouhodobé zálohy není na škodu.

Udělejte si pořádek v počítači

Dostáváme se k dalšímu léty prověřenému „ajťáckému“ pravidlu, které říká, že „každý disk začne být jednoho dne malý, bez ohledu na jeho velikost“. Platí to zejména v případě SSD, jejichž kapacity jsou (při srovnatelné ceně) výrazně menší než velikosti běžných HDD.

Vaše první cesta by měla vést do Nastavení, konkrétně do sekce Systém. Zde pak přejděte do Úložiště a přesvědčte se, zda máte aktivní funkci Inteligentní úložiště. Ta zajišťuje automatické uvolňování místa na pevném disku odstraňováním nepotřebných položek, jako jsou dočasné soubory.



Inteligentní úložiště

V podrobném nastavení Inteligentního úložiště můžete určit, zda se úklid bude aktivovat až při docházejícím místu, nebo ve vámi určené periodě. Kromě toho lze také definovat, jak staré soubory se budou automaticky odstraňovat z Koše a ze složky Stažené.

Velmi často zabírají na disku místo data, která jste si tam kdysi uložili a časem na ně zapomněli. S tímto úkolem vám může pomoci například aplikace Disk Savvy, jenž v přehledném rozhraní ukáže, jaké složky a soubory obsazují největší prostor. Ty, které nepotřebujete, můžete okamžitě vymazat. Podobných nástrojů je celá řada, stačí si jen vybrat ten, který vám bude nejlépe vyhovovat. Poradit vám může například náš článek Co zabírá nejvíce místa na disku? Těchto 10 nástrojů odhalí největší žrouty dat.