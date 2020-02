10 skrytých nastavení prohlížeče Google Chrome, která se můžou hodit

K funkcím se dostanete zadáním této adresy do prohlížeče: chrome://flags/ . Google hned v úvodu varuje, že „aktivací těchto funkcí byste mohli přijít o údaje v prohlížeči nebo ohrozit svoji bezpečnost nebo soukromí.“

Flags (česky příznaky nebo vlajky) jsou skryté funkce prohlížeče, které nejsou oficiálně zveřejněné, ale dá se k nim dostat. Nutno podotknout, že stejná funkce může fungovat na počítačích s různými konfiguracemi odlišně. Protože jsou primárně určeny pro testování, mohou tyto funkce bez náhrady zmizet, nebo je Google může přesunout do jiné nabídky či přejmenovat.

Spojování karet do skupin

Pokud máte v prohlížeči otevřeno více karet najednou, mohla by se vám hodit možnost slučovat je do skupin. Díky této funkci můžete spojit vybrané karty do úhledně uspořádaných skupin, aniž byste kvůli tomu museli stahovat nějaká rozšíření. Budete moci seskupovat karty, označovat štítkem je a odlišovat barvami.



Tab Groups

Jak na to? Otevřete chrome://flags/#tab-groups a přepněte volbu Tab Groups na Enabled. Aby se změna projevila, bude nutné restartovat prohlížeč.



Karty ve skupinách se podtrhnou podle barev. Nově otevřené weby je pak možné do skupin rozřazovat