10 otázek, na které byste měli odpovědět, než půjdete koupit tiskárnu. Technologie, barva, skener, objem, TCO a další

Pokud je tiskárna v pořádku, tak o ní vlastně ani nevíte. Dělá svou práci – tiskne. Ale idylka netrvá věčně. Zhruba po pěti letech provozu se často ukáže, že náklady na spotřební materiál, servis, elektrickou energii či zabezpečení jsou vlastně vyšší, než kolik by stálo pořízení nového stroje.

Jak tedy vybrat tiskárnu? Navedeme vás otázkami, které byste si měli před nákupem položit. Když budete vědět, co chcete, výběr je hned jednodušší.

Laser nebo inkoust?

Jak už to tak bývá, každá technologie má své výhody i nevýhody. V kancelářích obvykle najdeme laserové stroje. Proč? Tisknout můžeme klidně i na recyklovaný papír a výsledky jsou vždy pěkně kontrastní, texty ostré a barvy syté. Barva ani při delší odstávce provozu nezaschne.

Karta se ovšem otáčí ve chvíli, kdy byste chtěli tisknout nejen obrázky, ale třeba i fotky na speciální materiály a formáty, vyšší gramáže a třeba fotopapíry. K tomu je potřeba specializovaná inkoustová tiskárna – například některý z modelů Canon imagePROGRAF, které díky kombinaci až 12 inkoustů vytisknou fotografie v maximální možné kvalitě.



Inkoustové fototiskárny v kancelářích mají smysl, pokud potřebujete tisknout fotografie nebo grafiku ve špičkové kvalitě. Na to zkrátka 4 standardní barvy CMYK nestačí. Pro dosažení jemných přechodů, potřebného kontrastu a širokého barevného rozsahu potřebujete více inkoustů.

Černobílá nebo barevná

Pokud víte, že barevně tisknout opravdu nepotřebujete, je zbytečné zvyšovat si náklady pořízením barevné tiskárny. A že dnes tiskne barevně každý? Kdepak! Bavíme se sice o kancelářích, ale množství papíru se vytiskne třeba v ordinacích lékařů, na úřadech, ve skladech, laboratořích nebo v auditorských firmách. Tam všude stačí monochromatický tisk.

Třeba právní kanceláře už ale často sahají po barevných tiskárnách. Když je třeba něco podbarvit v textu nebo zvýraznit jinou barvou. Dnešní laserové tiskárny si hravě poradí i s obchodní grafikou, dokonce i barevné přechody zvládají velmi slušně.



Levný základ: pokud nepotřebujete barevný tisk a pořizovací náklady jsou pro vás důležité, Canon i-SENSYS LBP246dw bude skvělá volba. Podporuje oboustranný tisk a tiskne rychlostí až 40 stránek za minutu.

Pokud máte v kancelářích více tiskáren, stačí obvykle jedna barevná, kterou využívá třeba marketing, obchod nebo vedení firmy, další mohou být černobílé pro rutinní tisk.

Jen tiskárna nebo i skener?

Zároveň si uvědomte, jestli hledáte opravdu jen tiskárnu, nebo spíše multifunkční zařízení. Příplatek za multifunkci není velký a mít skener se hodí. Navíc nejde jen o to, že můžete dokumenty skenovat do počítače nebo mobilu, ale zařízení slouží i jako kopírka. Pokud skenování používáte často, volte model s automatickým podavačem a podporou oboustranného jednoprůchodového skenování.



Canon i-SENSYS MF842Cdw je kancelářský univerzál. Kromě tisku zvládne i kopírování a rychlé skenování.

Jaké objemy tisknete?

Asi máte představu, kolik stránek papíru měsíčně vytisknete. Jestli je to 1000 nebo 100 000. I podle toho vybírejte tiskárnu. Nejde jen o to, na jaké objemy je navržená, ale ty s větší výtěžností mají větší zásobníky na papíry (jak vstupní, tak výstupní). To šetří lidskou sílu při doplňování papíru.

Ale také dokoupíte barevné cartridge s mnohem větší zásobou toneru. Příkladem náplně s vysokou výtěžností je třeba toner Canon CRG-039H pro tiskárny Canon i-SENSYS. Ten potiskne až 25 000 stránek. Jeho cena se pohybuje kolem 5000 Kč, takže náklady na jednu potištěnou stránku pak vychází na 20 haléřů.

Na rychlosti (ne)záleží

Všechny laserové tiskárny dnes tisknou rychle. A pokud netisknete najednou stovky stránek, asi nepoznáte rozdíl mezi tiskárnou, která tiskne 40 nebo 60 stránek za minutu. Určitě si ale hlídejte parametr „Doba tisku první strany“ (tzv. FPOT - First Print Out Time). Laserová tiskárna se musí „rozehřát“ a to nějakou dobu trvá. A pak je už rozdíl, jestli na první stránku čekáte 5 nebo 20 sekund.



Canon i-SENSYS LBP732Cdw je kancelářský dříč. Tiskne i barevně, zvládá oboustranný tisk, první stránka vyjede už za 5,3 sekundy a doporučené měsíční vytížení je až 80 000 stránek.

Duplex

Duplex není jen hudební klub v centru Prahy, ale také označení pro tiskárny, které podporují automatický oboustranný tisk. Důrazně doporučujeme, aby jej tiskárna uměla. Ať už jde o tisk smluv, návodů, faktur, oboustranný tisk se zkrátka hodí – zásadním způsobem šetří papír i čas obsluhy a snižuje chybovost ve srovnání s řešením, ve kterém musí papíry otáčet člověk.



Oboustranný tisk je základ, určitě na něj při výběru nezapomeňte.

Papíry i obálky

Standardně mají tiskárny jeden podavač na papíry a některé z nich pak multifunkční přihrádku, do které lze vložit třeba obálku, štítek či cokoliv jiného pro „jednorázový tisk“. Ale pokud často tisknete štítky, případně obálky, hledejte takovou tiskárnu, ke které lze dokoupit další podavač. Při tisku si pak vyberete, jestli chcete tisknout na běžný papír nebo právě z druhého podavače, kde můžou být třeba zmíněné obálky.



Canon i-SENSYS X C1936P můžete doplnit o několik dalších zásobníků na papíry. Při tisku si jen vyberete, jestli chcete tisknout na papír A3, A4, na malou nebo velkou obálku, případně na vlastní štítky. To šetří čas.

Zabezpečený tisk

Někdy tisknete dokumenty, které by neměl vidět nikdo jiný. A nemusí jít jen o výplatní pásky, ale jakákoliv citlivá data. Vybírejte tiskárnu, která podporuje funkci „Zabezpečený tisk“. Když zadáváte tiskovou úlohu, vyberete právě tuto možnost a po tisku se úloha uloží bezpečně v paměti tiskárny. K jejímu vytištění dojde až když uživatel přijde k tiskárně a PIN kódem potvrdí tisk.



Dokumenty se bezpečně uloží v tiskárně a vytisknou se, až když uživatel zadá správný PIN.

Ekosystém

Zamyslete se také nad tím, kolik uživatelů zařízení používá a zda vám vyhovuje to, že tiskárna je otevřena každému uživateli registrovanému v síti, nebo jestli už by se vám nevyplatil sofistikovanější systém pro řízení tisku, aby si každý mohl tisknout s libovolnou tiskárnou. Dnes už neplatí, že pro takový systém potřebujeme složitou infrastrukturu a print server, vše se dá jednoduše řešit v cloudu. Typickým zástupcem je třeba řešení Canon uniFLOW Online, které tisk i skenování převádí rovnou do cloudu.

TCO

Poslední, ale velmi důležitý parametr je tzv. TCO. Jde o zkratku Total Cost of Ownership, což se do češtiny nejlépe překládá jako Celkové náklady na vlastnictví. Vyjadřuje skutečnou a úplnou cenu tiskárny po celou dobu její životnosti. Nezaměřuje se tedy jen na počáteční nákupní cenu, ale na naprosto všechny náklady, které s danou věcí budete mít.

Od jejího pořízení a instalace, přes provozní náklady, jako je spotřební materiál, energii, servis, až po pozáruční provoz. Vybíráte tiskárnu? Zeptejte se prodejce nebo obchodního zástupce na TCO. Velký a prověřený hráč vám TCO bez potíží vyčíslí.

Článek vzniknul ve spolupráci se společností Canon.