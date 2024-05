10 faktů o humanoidních robotech Tesla Optimus. Není čas ztrácet čas, humanoidi už se zacvičují v Gigafactory

Seznamte se s Optimusem – druhou generací humanoidního robota od Tesly. Optimus vyniká mimořádně jemnými a přesnými pohyby rukou, díky čemuž zvládá manipulaci s velice křehkými předměty. Tesla ve svém ukázkovém videu předvedla, jak Optimus dokáže pomocí snímačů na prstech uchopit vejce , přendat ho z jedné ruky do druhé, a nakonec ho položit do vařiče.

Optimus by mohl být klíčovým prvkem ve vývoji umělé inteligence na lidské úrovni, protože interaguje s reálným světem, podobně jako člověk. Tvrdí to Andrej Karpathy – zakládající člen OpenAI, který krátce působil jako ředitel AI v Tesle. Díky tomu, že se Optimus pohybuje v reálném světě a má přístup k internetu, má náskok před softwarem jako je ChatGPT, který existuje pouze v počítači.

Jak to může dopadnout?

„Nejsem si jistý, kde to skončí,“ odpověděl Elon Musk uživateli, který se na AI Day Tesla v roce 2022 ptal na konečný cíl Optimuse. „Určitě to bude něco zajímavého.“ Muskova odpověď zní tak, že Tesla investuje miliony dolarů do vývoje robotů, přestože si není jistá konečným výsledkem. Sází na to, že humanoidní roboti budou užiteční, ale není jasné, jaký skutečný užitek přinesou. Na AI Day Tesla v roce 2022 Musk uvedl, že Optimus by měl stát méně než 20 000 dolarů, tj. v přepočtu asi 470 tisíc korun.