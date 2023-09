1 GB už je skoro za korunu, přitom rychlosti jsou extrémní. Srovnávací test SSD s kapacitou 2 TB

Nejrychlejší SSD narazily na limit rozhraní PCIe 4.0 už před třemi lety, trendem posledního roku je však zrychlování střední třídy. A samozřejmě brutální cenopád, který tlačí cenu za 1 GB na magickou hranici 1 Kč. Otestovali jsme devět M.2 NVMe SSD s kapacitou 2 TB.

Velké testy SSD se v Computeru a na Živě pravidelně objevují již od roku 2010, a tak můžeme téma otevřít historickým okénkem. Za 13 let se rychlost sekvenčního čtení zvýšila ze zhruba 200 MB/s na více než 7 000 MB/s, tedy minimálně 35×. Tehdejší běžná kapacita činila 128 GB, dnes lze díky propadu cen považovat za standard 2 TB, zhruba 15× víc.



Na tenhle graf se dobře dívá. Vývoj ceny za 1 GB v průběhu let.

A to nejzajímavější: průměrná cena za 1 GB kapacity klesla zhruba 40× z 83 Kč na 1,90 Kč. To jsou úžasná čísla, která říkají totéž: žijeme v době, kdy jsou úložiště extrémně rychlá, a přitom nebývale cenově dostupná.

PCIe 3.0 budiž zapomenuto

Ještě před rokem jsme do velkého testu pozvali SSD s rozhraním PCIe 3.0 i 4.0. Mělo to smysl, trojka sice nabídla nižší rychlosti, ale za znatelně nižší cenu. „Čtyřka“ znamenala exkluzivitu, za kterou bylo potřeba připlatit minimálně 50 %, a u těch nejlepších modelů i víc.

Dnes PCIe 3.0 takřka mizí z trhu a jejich ceny nejsou o tolik nižší, aby stály za úvahu. A to i pro majitele starších desek, kteří třeba zatím plně nevyužijí potenciál nového SSD. Chcete důkaz? Zatímco nejlevnější PCIe 3.0 SSD s kapacitou 2 TB stojí 2 100 Kč, u PCIe 4.0 to je 1 900 Kč a velmi dobrý Patriot Viper VP4300 Lite dáte jen 2 390 Kč. Nastal čas SSD s PCIe 3.0 poděkovat za zásluhy, ale současně na ně zapomenout.

Samozřejmým důsledkem je i snížení počtu SSD v testu, důležité však je to, že jsme pokryli celou cenovou i výkonnostní nabídku. Od těch nejlevnějších a teoreticky nejpomalejších, po nejvybavenější modely. Zvýšili jsme testovanou kapacitu na 2 TB, protože z SSD s kapacitou 1 TB se stává bižuterie, jejíž nákup nebude vzhledem k ceně nikdo moc řešit.

Abecední seznam testovaných modelů: Crucial P3 Plus

Goodram PX600

Kingston SSD Fury Renegade Heatsink

MSI Spatium M480 HS

Patriot Viper VP4300 Lite

Samsung 990 Pro Heatsink

Solidigm P44 Pro

Transcend MTE250H

WD Black SN850X

Zrychlení těch pomalých

Vedle výrazného propadu cen se stalo trendem posledního roku zrychlování těch pomalejších a levnějších modelů SSD. Zatímco před rokem nabídlo levnější PCIe 4.0 SSD sekvenční rychlosti čtení okolo 4 GB/s a zápisu okolo 2,5 GB/s, letos je to daleko za hranicí 5 GB/s, respektive 4 GB/s u zápisu.

Pozorný čtenář si navíc povšimne, že tyto rozdíly skutečně spočívají jen v sekvenčních rychlostech čtení a zápisu. Srovnejte například SSD z prvních tří míst s Patriotem Viper VP4300 za poloviční cenu: v důležitých testech práce s malými soubory je v některých testech dokonce rychlejší. V praxi jsou rozdíly naprosto zanedbatelné a sotva postřehnutelné.

Pád cen je skutečně impozantní: meziročně se ceny některých SSD snížily na polovinu při zachování, či dokonce nárůstu výkonu

V čem tedy spočívá onen výrazný cenový rozdíl? Nižší modely SSD bývají tzv. DRAMless, nemají tedy vlastní čip s operační pamětí (u 2TB kapacit obvykle o kapacitě 2 GB), který samozřejmě pomáhá snižovat výrobní náklady. SSD sází na techniku zvanou HMB (Host Memory Buffer) – jako vyrovnávací paměť využívají část operační paměti počítače. To s sebou nese sice jistá rizika (zejména při výpadku proudu), jiné ochranné mechanismy ale toto řeší. A jak je patrné z testů, dopad na výkon je překvapivě nízký, v praxi naprosto zanedbatelný.

DRAMless SSD se obecně nedoporučovaly pro použití v PlayStationu 5, neboť jeho systém neumí HMB využít, nicméně praktické testy opět dokazují, že rozdíly jsou jen kosmetické, při načítání her v řádu jednotek sekund. A to je skvělá zpráva pro hráče, kteří si paměť konzole rozšíří o skvělé 2 TB velmi levně.



Solidigm nabízí hezkou moderní aplikaci, které však chybí třeba klonování dat. Také teplota je hlášena spíše ta systémová, rozhodně nejde o teplotu SSD

Řadiče a paměti: překvapení s QLC

Už to vypadalo, že si vítězství uzme v mnoha našich srovnávacích testech dominující Samsung, prvenství mu ale vyfouknul nečekaný střelec: Solidigm využívá řadič SK Hynix Aries, čtyřjádrový, osmikanálový ARM procesor s nevídaným výkonem. Samsung s novým tříjádrovým řadičem Pascal se ale drží velmi těsně v závěsu a nedivili bychom se, kdyby uživatelé upřednostnili známé jméno a léty ověřenou kvalitu korejského výrobce. Loni přitom kralovaly řadiče Phison E18-PS5518, které jsou v našem testu také zastoupeny takřka sourozenci – Kingstonem a MSI.

Mírná stagnace se projevila ve světě paměťových NAND čipů. Doposud zde byl nárůst počtu vrstev meziročně spíše konstantní, nyní výrobci zpomalují. Současnou špičkou jsou 176vrstvé NAND, produkují je SK Hynix, Samsung i Micron, přestože se o modelech s více než 200 vrstvami hovořilo u všech výrobců už v půli minulého roku. Zajímavě proto působí SSD Patriot s pamětmi od čínského výrobce YMTC s 232 vrstvami.

Výkonnostní rozdíly se výrazně stírají a koupit špatné SSD dnes v podstatě nelze. I tak jsme našli několik překvapení

Možná trošku překvapivě s nárůstem vrstev postupně roste i udávaná životnost SSD. Dlouholetí čtenáři Computeru možná pamatují, že do příchodu 3D NAND technologie existovala klasická planární technologie, u níž pozvolna docházelo ke zmenšování výrobního procesu, s čímž se však ruku v ruce zkracovala životnost SSD. Zde je tomu tedy naopak. Stále však platí, že skutečná životnost SSD udávaná objemem zapsaných dat (TBW – Total Bytes Written) je dalece za udávanou hodnotou. Ostatně – SSD jsou s námi již dlouhé roky a schválně, kolik jste za tu dobu potkali SSD, které by umřelo na opotřebení paměťových čipů?

QLC zrychlují

Dalším překvapením testu se stala dvojice SSD využívajících QLC paměti. Ani jeden z výrobců – Crucial a Goodram – se nechlubí použitými pamětmi, a to spolu s kratší udávanou životností a nízkou cenou obvykle signalizuje právě použití těchto „neatraktivních“ pamětí. Překvapily v pozitivním slova smyslu, vždyť výkony obou SSD by ještě před dvěma lety patřily na samotnou špičku.

Samozřejmě zde najdeme výkyvy, nicméně zejména díky efektivnímu využití SLC cache se daří paměti dobře maskovat. Jde o SSD, které běžné uživatele nebo majitele notebooků zcela uspokojí. Hlavní problém však mají oba SSD společný: měly by být levnější, ale nejsou. Konkurence je blízko a nejeden zájemce si přece jen pár stovek připlatí na SSD s TLC pamětmi. Čtenář Computeru jej zkrátka dá do počítače rodičům či do kanceláře a ví, že jej přežije, nicméně sám si jej nekoupí.