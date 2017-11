Zloději si počíhali na dodávku do Apple Store a ukradli 300 iPhonů X

Škodu za více než 370 tisíc dolarů (8,1 milionu korun) udělali zloději v San Francisku, kteří si jen den před začátkem prodeje iPhone X počíhali na dodávku, která zařízení vezla do jednoho z místních Apple Store a ukradli 300 kusů očekávaných telefonů. O incidentu informuje CBS SF Bay Area.

Případem se již zabývá policie. Podezřelí byli statné postavy a měli přes obličeje kapuce. „Myslíme si, že přesně věděli, co dělají,“ řekl serveru kapitán sanfranciské policie Rick Yarid. Řidič společnosti UPS, která Applu telefony do obchodu vezla, zaparkoval auto před obchodním centrem a šel do něj odnést své další zboží, když do auta násilně vnikla skupina mužů a rychle odnesla jenom všechny iPhone X.

Apple nyní spolupracuje s policií, poskytl jí všechna čísla IMEI ukradených iPhonů X. Pokud se někdo v USA pokusí kradený iPhone X aktivovat, operátoři ihned zařízení zaznamenají a nahlásí policii. IMEI se však dá změnit a zloději to pravděpodobně udělají, pokud je budou chtít nechat v USA.

Prodej iPhone X začal oficiálně v pátek. Na internetu se tak již začínají objevovat první kusy k prodeji od šťastlivců a přeprodejců, kteří si vystáli frontu a žádané zařízení skoupili. Nabízené telefony jsou proto od těchto lidí, a ještě navíc v tuto chvíli, extrémně drahé – v době psaní článku se dal iPhone X na eBay pořídit v přepočtu i za 270 tisíc korun.