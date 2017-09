Zkusili jsme Jedi Challenges - Disney s levnými AR brýlemi předběhl všechny ostatní

Microsoft Hololens stojí tři tisíce dolarů, výbava pro Jedi Challenges desetinu, přitom v obou případech jde o unikátní a funkční AR řešení.

Holografické šachy ze Starwars si budete moci zahrát v reálu u vás doma už letos. Lenovo na IFA ve spolupráci s Disney představilo sadu brýlí a světelného meče, se kterými se v několika minihrách ocitnete ve ve světě Star Wars. Hološachy, souboje s protivníky nebo strategie přehrávající útok na ledovou planetu Hoth.

Fascinující na tom je z mého pohledu především to, že to Disney uvedl bez předchozích úniků a náznaků. Výzkumné oddělení Disney je známé svými zajímavými patenty, ale tady se jim podařilo předběhnout všechny ostatní výrobce, kteří se o podobné věci snaží.

Helma pro Jedi Challenges je poloprůhledná. Do šuplíku na horní straně zasunete svůj mobilní telefon, jehož obraz se přes zrcadla smíchá s tím, co vidíte běžným pohledem. Mobil je přes USB spojený s počítačem v helmě, který přes dvojici kamer zjišťuje váš pohyb v prostoru. Pro vyšší přesnost je v balení i malá svítící kulička na stojánku, která pro kamery v brýlích zajišťuje pevný bod v prostoru pro kompenzaci chyb gyroskopických senzorů. Do reality doplněný obraz vypadá zřetelně a široké zorné pole dává pocit, že se nedíváte malým průhledem, což se často vytýká HoloLens.

Světelný meč pak vypadá věrně jako filmová předloha, ale svítí mu jen kousek vršku. V brýlích se ale meči doplní celá svítící čepel, takže efekt je kompletní.

Vyzkoušel jsem si souboje s protivníky, konkrétně proti mně nastoupil v životní velikost Kylo Ren z posledních Star Wars a fungovalo to. Popravdě přesnost snímání v tmavé místnosti s tmavou podlahou občas neodhadla správný směr, kam mířil můj meč, ale v lepších podmínkách by to mohlo fungovat. Obraz v AR brýlích připomínal hologramy ze starších Star Wars. Tedy záměrně trochu nedokonalé, s proužky, ale o to jednodušší na zpracování v obyčejném mobilním telefonu.

Jedi Challenges se začnou prodávat ještě letos za cenu 300 euro. Vzhledem k tomu, že potřebujete ještě výkonný mobilní telefon (podporu má iOS nebo Android) a zatím je tam jen pár her, je ta cena možná vyšší. Ale věřím, že řada Star Wars fanatiků po tom skočí.

Ačkoli výrobu a distrubuci Jedi Challenges si vzalo na starost Lenovo, všechny patenty a vývoj patři Disney. Proto tyto brýle zatím nepůjdou využít pro jiné řekněme civilnější využití a nový obsah bude vycházet spíš z toho, co nabízí Disney, než kdokoli jiný.