Zaútočili jsme na Wikileaks, chlubila se ráno skupina hackerů. Byl to ale trošku podvod

V časných ranních hodinách se začala internetem šířit zpráva, podle které skupina hackerů OurMine zaútočila na servery Wikileaks.org. To vše dokládaly snímky původní stránky na známém webu, kterou skupina upravila k obrazu svému.

Ve skutečnosti ale provedli něco jiného, o žádný skutečný hack Wikileaks se totiž nejspíše vůbec nejednalo. Namísto toho podvrhli DNS záznamy, a tak se některým surfařům po zadání adresy www.wikileaks.org doména přeložila na IP adresu alternativního webového serveru útočníků, kde již byla připravená jejich HTML stránka.

It appears https://t.co/18SwCRVBRy was hacked; now seems to be offline @wikileaks pic.twitter.com/5CM86AybE7