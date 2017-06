Zapomeňte na kvadroptéru. Kupte si raději ponorku Blueye a ovládejte ji mobilem

Toužíte po dronu? Odpoledne vám přineseme soupis bodů, na co si dát při výběru pozor. Ale máme tu ještě jeden tip. Pokud máte za domem zatopený lom, nebo na české podmínky nebývale průzračný rybník, kupte si raději ponorku.

A to ne ledajakou ponorku. Ta od Blueye Robotics se umí potopit až do hloubky 150 metrů, je vybavená HD kamerou (1080p@30fps) a hlavně mobilní aplikací s živým videostreamem, čili její ovládán skutečně připomíná let kvadroptérou nebo mobilní hru.

Celé to má snad jen jeden háček. Blueye Robotics Pioneer je sice levný, ale pouze v kontextu podobných poloprofesionálních ponorek. Jeho cena totiž začíná na 3 000 dolarů, což po přepočtu činí necelých 70 tisíc korun.