Yahoo Mail stále existuje. Dostal nový kabát se spoustou bílého místa navíc

Yahoo před pár dny nečekaně vypustilo do světa aktualizaci svého e-mailového klienta Yahoo Mail. Přináší čistší design, nové funkce a snaží se přilákat uživatele zpátky k mailu. V souvislosti s nedávnými úniky dat to ale bude mít těžké.

Prostředí samotného webového klienta bylo zjednodušen, přibylo volné plochy a bílých míst. Přiblížil se tak například webovému rozhraní Inboxu od Googlu, který právě za plýtvání místem příliš kladných ohlasů nezískal.

Z e-mailů vám služba automaticky vytáhne všechny fotky a dokumenty a zobrazí na samostatné stránce. Pokud používáte e-mail na posílání fotografií v rámci rodiny či přátel, může se vám to hodit. Užitečná je i funkce zobrazení obsahu dokumentu bez nutnosti jej stahovat. A samozřejmě nechybí chytřejší vyhledávání.

Uvidíme, zda se Yahoo podaří přesvědčit nové uživatele, že jejich e-mail je to, co chtějí. Oproti konkurenci nemá příliš funkcí navíc a běžný uživatel zřejmě nebude mít důvod přejít. Navíc v době, kdy mladí utíkají na sociální sítě a e-mail mají jako nutné zlo, kam jim chodí spam, to rozhodně nebudou mít jednoduché.

Uživatele dbající na soukromí příliš nepřesvědčí nedávné velké úniky uživatelských dat a poněvadž Google nedávno oznámil, že přestane skenovat e-maily uživatelů pro cílení reklamy, odpadá jeden z důvodů, proč by mohli chtít přejít.

Podle webu TechCrunch došlo i k celkovému zrychlení webmailu a jeho optimalizaci, což však nemohu osobně potvrdit. Při pokusu o přihlášení vždy skončím u hlášky Could not connect. Asi se vše nepovedlo, jak by mělo.

Do budoucna bude zajímavé sledovat, jak se Yahoo a potažmo Verizon postaví ke svým dalším velkým službám jako je Flickr nebo Tumblr, které jsou používané i u nás.

