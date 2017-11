Waymo ukázalo, jak bude vypadat jeho robotaxi bez řidiče

Waymo na svém testovacím okruhu Castle představilo vylepšené automobily Chrysler Pacifica, které se už výbavou přibližují podobě, jak by jednou mohla vypadat zcela autonomní komerční auta.

Zdaleka totiž nestačí, aby vás autonomní vůz dovezl z bodu A do bodu B, ale stejně tak musí docílit toho, abyste po cestě strachy neodříkávali otčenáš. Jak toho docílit? Novými prvky uživatelského rozhraní. Tedy budováním důvěry.

Může se to zdát jako banalita, kosmetický detail, ale jde o klíčovou věc. Lze předpokládat, že se v první vlně dostanou na ulici robotická taxi. Vyvíjejí je v různých podobách snad všichni. Jenže sedli byste do taxíku bez řidiče, pokud by vůz vypadal jako ten současný?

Vždyť klasická palubní deska nabízí přehled údajů jen řidiči a nikoliv cestujícím. Waymo proto například namontovalo do opěrek velké displeje, na kterých se zobrazuje mapa, kde vůz zrovna je, a mnohé další informační údaje.

Automatické řízení na vzestupu:

Data z palubní desky se tedy vhodným způsobem promítají i pro cestující, protože program kdesi pod kapotou v počítači jakési budíky za volantem vůbec nezajímají. Vozy mají zároveň i některé další ovládací prvky – třeba tlačítka pro start i rychlé zastavení.

Waymo se tímto způsobem připravuje na pilotní provoz bez lidského řidiče, který brzy umožní třeba Kalifornie. Doposud platí, že za volantem autonomního vozu musí sedět kvalifikovaný řidič, takže představa, že váš příští vůz odveze děti do školy, je zatím legislativně zcela nemožná, ačkoliv technologie už existuje.