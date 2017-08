Vyzkoušeli jsme Panasonic SC-GA10 – kvalitní reproduktor s asistentkou Googlu

Panasonic na IFA představil první reproduktor, který využívá Google Assistant. Google zareagoval na rostoucí popularitu reproduktorů využívajících Alexu od Amazonu a proto nabídl vlastní rozhraní i pro ostatní výrobce.

SC-GA10 je především kvalitní reproduktor. Hranol třikrát vyšší než Google Home obsahuje několik reproduktorů pro kvalitní zvuk a kromě ovládání přes Google k němu přes Bluetooth připojíte mobil nebo přes kabel libovolný externí zdroj zvuku. Ovládání na horní straně nabízí rozhodně více tlačítek než Google Home a zvuk je výrazně plnější a zřetelnější. Doma můžete spojit víc reproduktorů GA10 dohromady a synchronizovaně z nich přehrávat stejnou hudbu v různých místnostech.

Trochu nezvyklé je ovládání povely "OK Google", protože vidíte jen logo Panasonic a ne Google, ale Je to zkrátka přesné kopie Google Home v lepším provedení. Na trh by se měl dostat ještě letos, ale popravdě se u nás nejspíš prodávat nebude, protože Google Home nemá podporu pro češtinu a v rámci tohoto reproduktoru asi bude mít rozhodující slovo.

Doplněno: Podle informací Panasonicu se sice zatím nepočítá s prodejem u nás, ale je to čistě jen na zájmu zákazníků, nemá nařízený blok ze strany Google. Pokud tedy bude poptávka, Panasonic to u nás prodávat začne.