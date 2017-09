Video: Podívejte se, jak má vypadat „sexy warez“ zítřka podle Kima Dotcoma

Warez ještě nikdy nebyl tak sexy. Asi tak lze popsat hezkou a fungující betaverzi služby K.im, kterou zastřešuje Kim Dotcom. Demo je sice uzavřené, přístup ale dostane každý zájemce v podstatě obratem po zadání a ověření e-mailu.

Jak to celé funguje? K.im není úložiště, ale pouze zprostředkovatel. Skrze jeho formulář tedy nahrajete nějaké dílo (ať už vaše, nebo warez) a budete jej dál sdílet buď zdarma, nebo za stanovený poplatek.

Poté za vás a skrze své vlastní účty K.im nahraje zašifrovaný soubor na desítky úložišť počínaje Dropboxem a konče Mega a vygeneruje odkaz ke sdílení, který můžete zvesela vystavit kdekoliv na internetu. Kdo jej otevře, dostane se na profil souboru, ale stáhnout si ho bude moci až po zaplacení (pokud jste nějaký poplatek nastavili).

I samotné stažení provádí K.im, takže se vůbec nedostanete do styku s Dropboxem a dalšími. Vše probíhá v jednom rozhraní.

Betaverze K.im je hezká, elegantní, bezešvá, funkční, efektivní… A porušuje hromadu podmínek prakticky všech úložišť, takže si úplně nedokážeme představit, že by to mohlo ve větším měřítku opravdu fungovat. Ale je to sexy, takže K.im určitě vyzkoušejte, dokud funguje. Sic v uzavřené betaverzi.