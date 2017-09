Twitch v nové aktualizaci umožní ještě více upravovat a přizpůsobovat kanály

Streamovací portál Twitch se poslední dobou snaží svým uživatelům co nejvíce zpříjemnit pobyt a práci na webu. Nedávno oznámil nové platové podmínky pro menší kanály a nyní odhaluje další velkou aktualizaci. Ta s sebou přinese především Rozšíření.

Ty dovolí uživatelům mnohem více upravit své kanály a stránky, změnit vzhled a především využívat rozšíření třetích stran. Při spuštění bude k dispozici přes 20 oficiálních rozšíření, mezi které bude patřit např. žebříčky, ankety a více specifické prvky, jako inventář ve hře Destiny, což se může hodit herním streamerům.

Mnozí uživatelé a streameři už podobné nástroje používají nějakou dobu, jejich integrace přímo do platformy však situaci podstatně zjednoduší. Kromě podpory rozšíření třetích stran jim otevře Twitch dveře do svého vývojářského portálu, do kterého dostanou uživatelé přístup prostřednictvím nového manažera rozšíření.

Aktualizace by se měla objevit co nevidět, takže sledujte Twitch.