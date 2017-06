Tento týden ve světě neútočil ransomware, ale nebezpečný wiper. Měl jediný cíl: Nadobro zničit co nejvíce dat

Zprvu to vypadalo jako cílený kybernetický útok na Ukrajinu, po napadení dalších zemí se však začalo psát o další vlně ransomwaru Petya v jeho nové modifikaci. V podstatě se tedy mělo jednat o podobnou smršť, která před týdny zasáhla svět v souvislosti s vlnou WannaCry.

Společnost Kaspersky Lab nicméně přišla s poněkud odlišným zjištěním. Před pár dny neútočil vyděračský ransowmare, ale wiper, který se za ransowmare pouze vydával. Stručně řečeno, podle inženýru, kteří se o svém zjištění rozepsali na webu Securelist, byl malware navržený takovým způsobem, že bylo prakticky nemožné dešifrovat data. A to i v případě, že by některá z obětí opravdu poslala výkupné.

V čem byl konkrétně problém? Když ransomware zašifruje počítač, vytvoří pro něj jedinečný identifikátor, který útočníkovi poslouží k tomu, aby na jeho základě mohl oběti vygenerovat dešifrovací klíč, který počítač uvede opět do provozu.



Osobní klíč, který měla oběť zaslat e-mailem útočníkovi. obratem by získala dešifrovací klíč. Podle Kaspersky Lab se však jedná pouze o shluk náhodných znaků.

Když se však analytici z Kaspersky Lab podívali do nitra nového ransomwaru, zjistili, že funkce, která má generovat onen jedinečný klíč odpovídající zašifrovaným datům na počítači oběti, ve skutečnosti generuje jen náhodný balast – náhodné znaky.



Funkce pro generování osobního klíče ve skutečnosti generuje jen sled náhodných znaků

Suma sumárum, je to vlastně hoax na druhou. Vypadá to jako ransomware, šifruje to soubory jako ransomware, žádá to výkupné jako ransomware… Ale zašifrovaná data už nikdy nedešifruje, protože chybí klíč.

Aby toho nebylo málo, jak už jsme psali včera, útočníci chtěli komunikovat s obětmi skrze poštovní schránku na službě Posteo, kterou však krátce po útoku provozovatel zablokoval.

Malware, který při šíření sítí zneužíval stejných zranitelností jako WannaCry, měl tedy podle Kaspersky Lab jediný cíl: Nadobro zničit co nejvíce dat a nenávratně poškodit co nejvíce obětí.

