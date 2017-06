Senzace se nekoná. Vědec popřel, že NASA v dohledné době oznámí existenci života mimo Zemi

Hackerská skupina Anonymous nedávno zveřejnila video, ve kterém prohlašuje, že NASA v blízké době potvrdí existenci mimozemského života. Odvolávala se přitom na slova Thomase Zurbuchena, která zazněla na půdě amerického Kongresu.

Oznámení od NASA by to dozajista bylo fantastické, jak to ale bývá, došlo k nedorozumění a nadšení z obecného pokroku, kterým oplýval Zurbuchen, bylo interpretováno jako konkrétní objev. Ten nyní video od Anonymous okomentoval na Twitteru s tím, že NASA v dohledné době nechystá oznámení ohledně mimozemského života. Zmiňuje také, že nám stále zbývá odpovědět na základní otázku, zda jsme ve vesmíru sami.

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.