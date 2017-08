Programátor chtěl zjistit, kolik se toho vejde na úložiště od Amazonu, a tak na něj nahrál skoro 2 PB pornografie

Lidstvo za posledních dvacet-třicet let komercializace internetu nahrálo na servery enormní množství dat. Těžko říci, co tvoří jejich většinu – můžeme pouze odhadovat, nicméně s příchodem rychlého instantního internetu a webových multimédií to nejspíše budou… Videa koček na YouTube.

Nicméně hned za nimi i obsah pro dospělé. Loni se o to zasadil i jistý Beaston02 z Redditu, když se pokusil zjistit, kde opravdu končí tzv. neomezené úložiště na Amazonu. Nutno podotknout, že jej firma letos v červnu zrušila.



A kolik máte dat na webovém disku vy?

Jenže kde vzít nějaká pořádná data? Jelikož Beaston02 umí programovat, napsal si programy, které začaly na úložiště Amazonu ukládat záznamy z veřejných webových kamer. Nikoliv však kamer z veřejných městských parků a náměstí, ale obraz z webkamer, na kterých děvčata z celého světa doučují po večerech zbytek planety o tajích lidské anatomie.

Beaston02 později do hry zapojil i komunitu v rámci tzv. The Petabyte Porn Problem a na jaře pokořil hranici 1 PB dat. Podle magazínu Motherboard později dosáhl na bezmála 2 PB, aniž by se dočkal jakékoliv blokace. Amazon nakonec neomezené úložiště zrušil z jiných důvodů, ačkoliv mnozí jsou přesvědčení, že za to mohl právě Beaston02.

Až tedy budete příště přemýšlet, co vlastně naplňuje ty miliony a miliony pevných disků v datových centrech rozesetých po celém světě, nejspíše to bude i podobné smetí.

