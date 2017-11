Příští rok do světa vyběhnou robopsi Aibo. Lížou si packy a mají sdílenou inteligenci

Už je to dlouhých osmnáct let, co japonské Sony představilo první generaci svého robotického psíka Aibo (v japonštině parťák) a nyní chystá novou verzi, se kterou na tamní trh vyrukuje zkraje příštího roku.

Nový Aibo v sobě kloubí veškerý technologický vývoj tohoto století. Primitivní servomotory a několik málo stupňů volnosti v pohybu z konce 90. let nahradila armáda miniaturních aktuátorů, které umožňují skutečně věrohodný pohyb ve 22 osách.

Výrobce zároveň slibuje emoce, které mají vyjadřovat Aibovy oči: dvojice OLED displejů, které znázorní jak smutek, tak veselí. A do třetice samozřejmě nesmí chybět strojové učení.



Pět generací Sony Aibo

Aibo se pomocí kamer a senzorů učí, jaké jeho triky máte nejraději, jenže stejně tak je připojený na centrální server, čili si může vyměňovat zkušenosti s ostatními psíky. Čím více zákazníků si tedy Aiba koupí, tím chytřejší budou všichni robopsi, protože mají sdílené ego. Soudný den se blíží.

Sony se nakonec inspirovala i v aktuálních trendech obchodních modelů, takže Aibovi lze dokupovat nové triky a vedle počáteční investice se případní zájemci musejí připravit i na paušální platby za to, že vůbec funguje a využívá onu sdílenou A.I.

A kolik celá legrace vlastně stojí? Za inteligentního robotického psíka s dvouhodinovou výdrží na baterii Japonci zaplatí v přepočtu více než 37 tisíc korun plus předplatné. A pokud jim něco zbyde, budou moci Aibovi dokoupit i plastovou kost za pětistovku.

Pokud vám to připadá příliš, můžete zajít do nejbližšího psího útulku a odnést si za zlomek ceny o několik řádů inteligentnější stvoření, které k chodu namísto lithiové baterie používá granule.