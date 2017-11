Populární stránka ke streamování anime Crunchyroll infikovala návštěvníky malwarem

Je celkem obvyklé, že na velké weby čas od času zaútočí podlí útočníci, ale Crunchyroll, největší streamovací služba s japonskými seriály anime, se stala o víkendu terčem mimořádně závažného útoku. Neznámí pachatelé nahradili hlavní stránku falešnou a návštěvníky zkoušeli infikovat malwarem.

K útoku došlo během soboty. Útočníci se snažili docílit toho, aby si návštěvníci s Windows PC stáhli infikovaný program „CrunchyViewer“. Když to člověk udělal a soubor spustil, na pozadí systému se mu aktivoval nechtěný proces. Mobilní uživatelé ohroženi nebyli.

Kdo za útokem stojí a co bylo jeho účelem, je předmětem vyšetřování. Stalo se nicméně to, že útočníkům se podařilo napadnou konfiguraci uložiště Cloudflare mateřské společnosti služby Ellation, která běžně přesměrovává provoz do Crunchyroll, a nasměrovali ji na falešný server obsahující malware. Vlastní stránka zasažena nebyla a všechny uživatelské účty jsou v bezpečí.

Nic tragického se nestalo, ani pokud člověk infikovaný soubor stáhnul a nespustil. Pokud tak však udělal, je možné manuálně odstranit problematické soubory a registry. Jak na to, Ellation popisuje na své stránce.