Podíly jednotlivých aktualizací Windows 10: pětina uživatelů používá více než rok starou verzi

Velká podzimní aktualizace Windows 10 vyšla před čtrnácti dny a od té doby si ji nainstalovalo přes 5 % uživatelů. Jde především o majitele OEM zařízení, kde největší podíl budou mít pravděpodobně notebooky Surface přímo od Microsoftu. Ve srovnání s předchozími aktualizacemi jde sice o nejrychlejší první vlnu, nicméně další kontrolované šíření již bude pomalejší:

Analytická společnost Adduplex vydala statistiku, která ukazuje podíly jednotlivých verzí Windows 10. Na letošní jarní aktualizaci (Creators Update) přešly tři čtvrtiny uživatelů; přes 17 % stále zůstává u více než rok starého Anniversary Update (červenec 2017). Asi 2 % funguje na prvním velkém updatu Windows 10 1511 a 0,7 % nikdy žádnou velkou aktualizaci neinstalovalo. Ti se vystavují bezpečnostnímu riziku, neboť podpora pro první dvě verze Windows 10 již byla ukončena:

U letošního Creators Update můžeme považovat 75 % za nejvyšší podíl, nyní už bude pouze klesat. To je značný propad ve srovnání s Anniversary Update. Ten byl v okamžiku vydání Creators Update instalován na 92 % počítačů s Windows 10. Další pokles může přijít i s aktuálním Fall Creators Update a to v souvislosti s tím, že další velká aktualizace by měla dorazit za méně než půl roku. Zároveň podzimní update nepřinesl žádné zásadní novinky, které by mohly uživatele k updatu nalákat.

Podívejte se na komentář k novinkám ve Windows 10 Fall Creators Update: