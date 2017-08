PCIe 4.0 dorazí ještě letos. Další verze 5.0 za dva roky

Konsorcium PCI-SIG oznámilo na konferenci Hot Chips, že nová verze rozhraní PCIe dorazí ještě do konce tohoto roku. PCIe 4.0 zdvojnásobí propustnost, avšak na rozšíření reálných produktů s ním si počkáme ještě několik let. Informoval o tom web Tom’s Hardware.

Aktuální PCIe 3.0 bylo schváleno před sedmi lety a jeho použitelnost je na hraně. A to především při připojení rychlých SSD úložišť, ale i při využití hrubého výpočetního výkonu grafických karet. PCIe 4.0 proto propustnost rozhraní zdvojnásobí na hodnotu 32 GT/s (Giga Tranfers per Second). Při zachování kódovacího schématu 128b/130b je výslednou propustností 64 GB/s.

Aktuální verze rozhraní je označována jako 0.9 a jedná se tak o poslední vývojovou fázi před schválením finálních specifikací. Verze 1.0, která dorazí na konci letošního roku se tak prakticky nebude lišit, čehož využili někteří výrobci, kteří již nabízí první produkty pro nové rozhraní.

Zajímavostí je, že PCI-SIG chce zaseknutý vývoj urychlit brzkým vydáním další verze PCIe 5.0 a to již v roce 2019. Ta by se měla opět postarat o zdvojnásobení propustnosti a reálné by tak mohly být například síťové karty s rychlostí 400 Gb/s.

Jak už ale bylo zmíněno, na rozšíření nového rozhraní 4.0 například do segmentu grafických karet či úložišť si počkáme minimálně dva až tři roky. AMD plánuje jeho integraci na rok 2020, Intel jej pravděpodobně zavede ve stejném roce.