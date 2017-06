Na Facebooku je dnes skrytá legrácka. Oslavuje 20. výročí Harryho Pottera

Před dvaceti lety vydala J.K. Rowlingová první knihu, ve které se objevil Harry Potter. Dne 26. června 1997 vyšla kniha Harry Potter a kámen mudrců, v originále jako Harry Potter and the Philosopher's Stone. Od té doby získával malý čarodějnický učeň spoustu fanoušků a zjevně mezi ně patří i Mark Zuckerberg. Na Facebooku se dnes totiž objevil easter egg, který výročí připomíná.



Takto dnes vypadá Facebook, když se zmíníte o Harry Potterovi a jeho přátelích. Funguje to jen u osobních příspěvků, na stránce nám to nefungovalo

Stačí do příspěvku napsat jméno Harry Potter, případně jména dalších hrdinů v anglickém originále. Text se automaticky obarví a po kliknutí na něj se spustí animace s čarodějnickou hůlkou.

Je to jen taková nepodstatná legrácka, která vás třeba pobaví. Každopádně to ukazuje, že nejen u Googlu jsou hraví. Tam už v tomto směru ale mají dlouhou tradici a u významných výročí se úvodní stránka vyhledávače změní. Leckdy právě do interaktivních hříček. Naposledy to bylo minulý týden při výročí Oskara Fischingera: