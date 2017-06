Mobilní YouTube nově dynamicky změní rozhraní vertikálně přehrávaného videa

Jestli existuje něco, za co dostávají tvůrci videoobsahu na Youtube pořádně za uši, je to natáčení videí vertikálně, což je možná jednoruč jednodušší, ale ve výsledku se díváte na úzké video s obřími černými čárami po stranách, což opravdu nevypadá dobře. Mobilní YouTube nabízí vertikálně přehrávaná videa už několik let, a skrze novou aktualizaci konečně přidává i dynamicky se měnící okno a uživatelské rozhraní videa.



Mobilní aplikace YouTube se nyní lépe přizpůsobí obrazovce a oknu videa

Na mobilních zařízeních by se měla vertikální videa dynamicky přizpůsobovat tomu, na jakém displeji je zrovna sledujete a upravovat uživatelské rozhraní podle toho, takže budete moci pohodlně spouštět podobný typ obsahu jak na mobilech, tak tabletech.