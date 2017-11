Microsoft vymyslel nový konektor pro jack 3,5 mm, zabere jen polovinu místa

Trend je jasný: v brzké budoucnosti zcela odstranit audio konektor jack 3,5 mm a ušetřit tím místo pro další komponenty. Někteří výrobci už tento krok podnikli a další budou následovat.

Co když ale chceme do mobilu zapojit oblíbená sluchátka či reproduktory, které nepodporují Bluetooth? Microsoft možná přišel na způsob, jak ponechat konektor a současně ušetřit místo.

Microsoft si totiž registroval patent – viz obrázky – s novým typem konektoru, který nevyužitý nezabírá moc místa. Představte si těsnou kapsu od džín a máte přibližnou představu, jak novinka může fungovat.

První varianta konektoru používá látkovou membránu, která se roztáhne při zapojení konektoru. Další uvažuje o ohebném materiálu a třetí se zcela mechanickým roztažením konektoru.

Vypadá jako zajímavý nápad, otázkou je, zda něco podobného světoví výrobci telefonů vůbec využijí. Samotný Microsoft se z trhu s mobily už vzdálil.

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw