Microsoft si patentoval technologii proti zlodějům, která by na dálku zablokovala ukradený notebook

Představte si tu situaci. Zapomenete v kavárně, restaurací nebo někde na veřejnosti svůj notebook, a když se pro něj vrátíte, už tam nebude. Mnohé mobilní platformy umějí na dálku telefon zablokovat, sledovat jeho polohu, anebo alespoň promazat osobní data. Co kdyby to uměl i laptop.

Má to ale jeden háček. Běžný notebook nemá na rozdíl od mobilu mobilní konektivitu. Microsoft v těchto dnech ale získal mezinárodní patent, který přesně toto řeší. V Redmondu mu říkají Disablement of Lost or Stolen Device a věnuje se dálkovému zablokování ztraceného nebo zcizeného zařízení.

Patent předpokládá, že by bylo zařízení (notebook, telefon aj.) připojené do partnerské mobilní sítě, skrze kterou by pak mohl dorazit příkaz k blokaci. Jak blokace samotná, tedy pokud má být úspěšná, tak napojení na mobilní síť, přitom musí být už samotnou součástí hardwaru počítače. Mohlo by se jednat například o blokaci na úrovni UEFI, aby nebyl počítač opět použitelný třeba jen po primitivní výměně pevného disku.

Stejně tak o samotné přijetí blokační zprávy by se musel postarat vestavěný modem, aniž byste museli do notebooku vkládat SIM kartu s platným tarifem.

Jak vidno, nápad je to zajímavý, vyžaduje ale zapojení celého výrobního spektra – zdaleka nejen Microsoftu, a tak lze spíše předpokládat, že by o něčem podobném mohl Microsoft uvažovat třeba u svých počítačů Surface, jejichž výrobu má plně pod kontrolou.

Podobná bezpečnostní technologie by mohla být součástí některého z příštích počítačů Surface.