Microsoft řeší nepříjemný problém. Někdo mu ukradl a publikoval část kódu Windows 10

Minulý týden prolétla zahraničními médii zpráva o bezprecedentním úniku zdrojových kódů Windows 10. Podle The Register se mělo jednat o úctyhodný balík 32 GB dat, které anonym umístil na fanouškovský FTP server BetaArchive.

Pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by se o největší softwarový únik v historii a v Redmondu by si museli nejspíše položit otázku, zdali jejich bezpečnostní standardy nepotřebují revizi. Přeci jen, Windows 10 ještě stále není open-source, že?

Nakonec se však ozval samotný provozovatel BetaArchive a celý případ uvedl na pravou míru. Dat nebylo 32 GB, ale jen něco málo přes 1 GB a nejednalo se o žádné pečlivě střežené tajnosti, ale o kód již dnes sdílený s OEM partnery, vládami aj.

Relativně malý únik nakonec potvrdil i samotný Microsoft, podle kterého byly součástí balíku třeba kódy USB a Wi-Fi ovladačů.

Uniklý balík, správci webu nakonec sami smazali, do té doby si jej ale jistě stáhl nejeden zvídavý vývojář, který nyní může alespoň trošku nahlédnout pod redmondskou pokličku.