Microsoft reaguje na vlnu ransomwaru. Ve Windows 10 půjde chránit důležité soubory před zašifrováním

V rámci podzimní aktualizace Fall Creator Update dorazí do Windows 10 funkce, která dostane název Controlled folder access. Ten sám o sobě popisuje její účel – řídit přístup k důležitým složkám a souborům.

Vše bude fungovat na jednoduchém principu, kdy výchozí systémové složky jako jsou Dokumenty, Obrázky, Videa nebo Plocha budou tzv. chráněnými složkami. Pokud se neznámá aplikace pokusí změnit jejich obsah, bude takový pokus zablokován a uživatel na to bude upozorněn.

Až po odsouhlasení budou moci být změny samotnou aplikací provedeny. Mezi takto chráněné složky půjde samozřejmě přidat i svoje vlastní umístění, a to včetně síťových jednotek. To se bude hodit při ochraně záloh, které by mohly být rovněž při útoku ransomwaru zašifrovány.

V nastavení půjde přidat bezpečné aplikace, které budou moci vždy přistupovat k souborům v chráněných složkách bez zobrazení výstrahy.

Funkce je aktuálně dostupná v rámci Insider Preview a sestavení Windows 10 16232. Do běžné verze Windows se dostane v rámci velké aktualizace, která vyjde v září.

