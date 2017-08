Megaupload 2 se bude jmenovat K.im a nikdo netuší, jestli vůbec může fungovat

O tom, že chce Kim Dotcom spustit jakýsi Megaupload 2.0, píšou média už roky. Ostatně loni vypustil do světa i propagační video. Realita je však taková, že nový projekt, pokud vůbec, spatří světlo světa až někdy na sklonku příštího roku.

V každém případě už získal své jméno. Slovíčko Megaupload v něm figurovat nebude, je už příliš zprofanované. Namísto něj se služba jmenuje prostě K.im a na této adrese už skutečně najdete (sic uzavřenou) betaverzi.

Zrekapitulujme, jak si to celé Dotcom, který je prý pouze poradce – evangelista projektu, vlastně představuje.



Mluví se o něm dlouho a ještě bude, veřejný provoz je totiž v plánu až v druhé polovině příštího roku

K.im nebude úložiště, ale jakýsi zprostředkovatel. Skrze službu tedy nahrajete obsah na hromadu jiných úložišť, či jako torrent. Podstatné je ale to, že obsah bude zašifrovaný a klíč dostane jen ten, kdo zaplatí nějaký drobný obnos, jehož výši si stanoví ten, kdo obsah na web nahraje.

Dotcom chce tímto způsobem legitimizovat klasický warez podobným způsobem, jak to udělalo YouTube. Když totiž majitel práv objeví, že je v systému i jeho dílo, platba skončí u něj. BV případě YouTube zase partnerští majitelé práv, kteří na tento princip přistoupí, získají výnosy z reklam, zatímco samotné pirátské video může ku prospěchu všech na portálu zůstat.

Loňská upoutávka je i po roce stále jen upoutávkou:

Mnozí nicméně o Dotcomově vizi silně pochybují. Jelikož je K.im pouze zprostředkovatel, lze předpokládat, že mnohé bittorrentové katalogy odmítnou nabízet jakési zašifrované torrenty, jejichž skutečný obsah je jednoduše neznámý. Z jejich úhlu pohledu by se mohlo jednat o spam, malware či chování, které je v rozporu s jejich ideou P2P.

To zároveň platí i o klasických úložištích, které by K.im mohl podporovat. V jejich případě by se zase mohlo jednat o porušení podmínek, která neumožňují sdílet warez, případně používat osobní úložiště čistě ke komerčním účelům.