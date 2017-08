Mapy od Googlu vás upozorní na obtížné hledání parkování, volné místo ale zatím nenajdou

Google stále více do svých služeb zakomponovává data, která má od svých uživatelů a nově vás ve svých Mapách při plánování cesty upozorní, jak moc obtížné bude najít parkování v dané lokalitě a času. Tedy, pokud jedete do Prahy či do některého z přibližně 50 měst na světě, kde je služba dostupná.

Funkci jako takovou Google představil již dříve v tomto roce, nyní ji ale rozšířil o 25 měst převážně z Evropy. Na seznamu například nechybí Praha, Amsterdam, Londýn či Rio de Janeiro. Pro určení obsazenosti používá historická data, která má od uživatelů (sami jste se určitě setkali s tím, že Google vám automaticky na základě historie polohy z telefonu připomněl místo, kde jste zaparkovali) a strojové učení. Samotná informace se vám ukáže v mobilní aplikaci již při plánování trasy ve formě symbolu a popisku od snadného parkování až po obtížné. Ve webové verzi zatím chybí.

Ve vybraných amerických městech se služba rozšířila i o dohledání parkovacího domu či parkoviště, informace o volných místech ale chybí. Odtud vás aplikace zanaviguje pěšky, nemusíte nic dalšího nastavovat. Doufejme, že tato funkce se brzy rozšíří i k nám a do více měst, ušetřila by cenný čas všem nepravidelným řidičům a turistům strávený při hledání nejbližšího parkování.

Jsou lepší Google Mapy nebo Mapy.cz od Seznamu? Diskutovali jsme v Týdnu Živě: