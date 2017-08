Logitech Craft je klávesnice s vodorovným kolečkem. Photoshop jím ovládnete stejně jako se Surface Dial

Kruhové ovladače by se mohly stát součástí pracovních stolů nejen ve střižnách zvuku a videí. Poté, co Microsoft představil společně s počítačem Surface Studio také ovladač Surface Dial nyní na vodorovné kolečko spoléhá i Logitech. Ten jej však zakomponoval do své klávesnice Craft.

V základu jde o standardní bezdrátovou klávesnici komunikující prostřednictvím rozhraní Bluetooth. V pravém horním rohu ale najdeme otočný prvek, který lze využít v mnoha aplikacích. Logitech se prozatím pochlubil s podporou v balíku CC od Adobe nebo v Microsoft Office.

Takto vypadá ovládání v rámci systému a některých aplikací:



Podobně jako v případě Surface Dial je i kolečko na klávesnici Craft možné zmáčknout, a kromě točení reaguje také na poklepání. Logitech doufá, že vývojáři podporu nového typu ovládání implementují do svých aplikací a připraví pro ně proto SDK. Zároveň ale uživatelům nabízí software, který umožní namapovat ovládání i tam, kde přímá podpora není zaručena.

Ovládání Craft v Microsoft Office:



Klávesnici je možno zakoupit již nyní, a to za cenu 5 499 korun.