Koupil dvě tuny kostiček Lego a postavil stroj s umělou inteligencí, který je dokáže roztřídit

Možná to také znáte. Doma se vám kupí krabice plné kostiček Lega a vy byste potřebovali týdenní dovolenou, abyste je správně roztřídili. Jacques Mattheij jich má doma dobré dvě tuny a tak si postavil třídící stroj s umělou inteligencí.

Co je to proboha za člověka? Pozor, fanoušci do Lega se nespokojí s běžnými sety z obchodů, ale skrze eBay aj. kupují ve velkém kostičky Lega rovnou po kilogramech. Jacques tímto způsobem pořídil několik pytlů a postavil obdivuhodný stroj, kterým se pochlubil už na jaře na svém blogu a nyní jeho dílo otiskl i magazín IEEE Spectrum.

Celý stroj se skládá ze zásobníku a pásu, který z něj postupně vytahuje jednu kostičku za druhou. Jakmile některá z nich dopadne do druhé sekce, vyfotí ji kamera a strojové učení postavené na technologii TensorFlow od Googlu a nadstavbě Keras pro Python, která se snaží programátorům ještě více zjednodušit práci s neuronovými sítěmi, provede klasifikaci.

V posledním kroku přivede pásový dopravník kostičku k řadě plastových košů a tryska ji odhodí do toho správného, respektive kostičku označí jako odpad a vyřadí ji do odpadkového koše.

Zatímco samotný machine learning, kdy se musela neuronová síť naučit, jak která kostička vypadá, trvalo i na výkonném železe poměrně dlouhou dobu – vždyť Lego za celou svoji éru vydalo bezmála 40 000 různých typů kostiček –, její aktivace pro klasifikaci je už rychlá. Jacquesova neuronová síť rozpozná a zařadí kostku Lega během 30 ms. Potřebuje k tomu ale grafickou kartu GTX1080ti od Nvidie.

Pokud tedy máte za domem několik lodních kontejnerů plných nesetříděného Lega, které ve velkém přeprodáváte na eBayi, možná by se vám taková třídící linka s prvky A.I. také hodila. Jacques v každém případě ukazuje, co díky strojovému učení a neuronovými sítí dokáže i (téměř) normální smrtelník.