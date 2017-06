Konec brigádníků v McDonald's, firma je nahradí automaty. Snad nezapomenou na okurky

Americký řetězec s rychlých občerstvením McDonald’s byl jeden v prvních restauračních zařízeních, který začal nahrazovat lidské zaměstnance automatizací a hodlá v tom intenzivně pokračovat. Vyplývá to z firemní strategie „Zažít budoucnost“, se kterou se společnost nedávno pochlubila, a podle které do konce letošního roku nahradí 2 500 svých zaměstnanců samoobslužnými kiosky.

U 2 500 lidí ale plány nekončí. Do konce roku 2018 chce nahradit dalších 3 000 zaměstnanců a ve svých 14 tisících amerických pobočkách zprovoznit mobilní objednávání. „McDonald pracuje na digitální platformě, která zcela mění systém objednávání a dodávání jídla na stůl,“ napsala analytická firma Charles ve svém hodnocení. „Společnosti se to hodně vyplatí v roce 2018,“ míní.

Digitální kiosky fungují tak, že člověk si na dotykové obrazovce navolí jídlo, které chce, zaplatí ho a personál mu jej následně vydá. Proces objednání je tak zrychlený a na provozovně nemusí být přítomno tolik zaměstnanců. V Praze mají tyto terminály například pobočky ve Vodičkově ulici nebo na Florenci.

Že by se jednalo o masové propouštění a nahrazování lidské práce roboty, McDonald’s popírá. V prohlášení pro server CNBC mluvčí společnosti uvedl: „Náš ředitel, Steve Easterbrook, již několikrát zmínil, že samoobslužné kiosy nenahrazují lidskou práci. Nabízejí akorát novou možnost, jak objednat jídlo. Zaměstnanci pak mají větší prostor řešit problémy zákazníků, starat se o čistotu stolů a udržovat všeobecnou podobu.“

Je tu ale problém, že i kdyby se jednalo o jednoznačnou náhradu lidských pracovníků roboty, společnost to „na plnou pusu“ říct nemůže. Negativní PR, které by z takového vyjádření vyplynulo, by mohlo řetězec významně poškodit.

Věděli jste, že na internetu už surfuje více robotů než lidí? Podívejte se na naše video: