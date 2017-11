Komunikátor WhatsApp bude dostupný jako nativní aplikace pro Windows 10

Facebook sice aktuálně nabízí desktopovou aplikaci WhatsApp pro Windows, nicméně jde pouze o zabalenou verzi WhatsApp Web. Lze ji používat například i jako pevnou součást prohlížeče Opera. Nově však bude dostupná i nativní aplikace, kterou bude možné stáhnout z Microsoft Store.



V obchodě je aplikace dostupná, instalovat však zatím nejde

Na webu obchodu již aplikaci najdeme zveřejněnou, instalovat však prozatím nejde. Dostupná je pouze pro uživatele, kteří jsou součástí uzavřeného testování. Hlavním přínosem by mělo být kromě optimalizovaného chodu také korektní fungování notifikací, které v případě webové verze zdaleka nefunguje dokonale. I nadále bude potřeba mít aplikaci propojenou s telefonem, přes který se budou zprávy odesílat či přijímat.

V obchodě zatím najdeme publikovaný screenshot, který je totožný se zmíněnou webovou verzí zabalenou do desktopového klienta. Ani nativní aplikace by se neměla nijak radikálně odlišovat. Pokud nás ale něco zaráží, pak je to velikost aplikace téměř 120 MB. K dispozici bude během následujících týdnů.