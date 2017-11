Jednou ze zábavnějších novinek iPhonu X jsou Animoji. Jde o animované verze smajlíků-emoji, které je možné díky technologii snímání obličeje Face ID, rozpohybovat vlastním obličejem v reálném čase. iPhone X je už v rukou prvních majitelů a přichází i nová vlna internetových vtípků a memů.

V případě Animoji Karaoke jde o krátké nahrávky, které majitelé šíří na Twitteru a dalších sociálních sítích. Animované postavičky pod jejich režii zpívají populární songy. Posuďte sami.

Here's hoping Animoji karaoke becomes a thing. pic.twitter.com/oR8PXkRbff — Harry McCracken 🇺🇸 (@harrymccracken) 1. listopadu 2017

Groove is in the Animoji pic.twitter.com/3UVzp032yI — Tom Warren (@tomwarren) 3. listopadu 2017

my animoji karaoke genuinely looks constipated 😫😫 pic.twitter.com/D3z28B9i6J — Jason Yuan (@JasonYuanDesign) 3. listopadu 2017