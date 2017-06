Instagram zavádí personální seznamy přátel pro osobnější sdílení

Sociální gigant Instagram podle všeho inovuje platformu sdílení a zkouší novou funkci personálního seznamu přátel, díky kterému bude sdílení vašeho obsahu mnohem osobnější a konkrétnější. V současné době totiž nemáte téměř žádnou kontrolu nad tím, jak chcete sdílet své fotky či videa, můžete pouze označit svůj profil jako privátní či veřejný.

Do aplikace by se nově měly přidat oblíbené seznamy, do kterých si naházíte přátele podle potřeby a poté můžete sdílet svůj obsah jen do konkrétního okruhu lidí, což se určitě hodí, pokud nechcete někoho vyloženě blokovat, ale stále s dotyčným nechcete sdílet určitý obsah.



Nová funkce zatím prochází testováním, určitě ale nebude trvat dlouho, než se dostane k široké veřejnosti.