Hudba z USB nemůže jít do hitparády, rozhodla asociace. Není to CD

Dejme si teď jednu kuriozitu, která pěkně ilustruje, jak je hudební průmysl zkostnatělý a stále se utápějící ve zlatých dobách cédéček. Různých sporů vyplývajících z nových možností digitální distribuce přitom přibývá, a to i ve filmové branži. Tam například nebyly do francouzské festivalové soutěže připuštěny filmy, které měly premiéru dřív na internetu než v kinech. Ale teď už k absurdnímu případu hudebního alba vydaného na USB „flešce“.

V hudební branži je důležité, na jakém nosiči muziku vydáte. Protože pokud vydáte album na USB, nebudete připuštěni do tradiční hitparády. Minimálně to tak platí v Jižní Koreji, kde nebyl počin zpěváka G-Dragon připuštěn do hudebního žebříčku, jelikož jej vydal na USB.

Oficiální a nejdůležitější hudební hitparádu Gaon v Jižní Koreji spravuje asociace KMCIA. Dělí ji na Gaon Album, která obsahuje fyzicky vydanou hudbu a která je tradičně významnější a Gaon Digital, která hodnotí hudbu podle počtu stažení a streamování.

Nejnovější album zpěváka G-Dragon může jít pouze do Gaon Digital, i když jej vydal fyzicky. USB totiž obsahuje jen odkaz, který uživatele přenese na zpěvákovu stránku a kde si člověk hudbu teprve stáhne, což se podle asociace nedá zařadit do Gaon Album.

KMCIA se brání jihokorejských autorským zákonem, ve kterém stojí, že album je fyzický nosič, jenž obsahuje hudbu. Jestli se za takovou věc dá označovat USB nosič s odkazem, je diskutabilní, nicméně asociace již v minulosti uvedla, že digitální album nemůže mít stejná privilegia jako klasické fyzické album.

Ve zbytku Asie navíc panuje podobná situace. Japonská hitparáda Oricon a taiwanská G-Music také připouští jen hudbu, jež byla vydaná na fyzickém nosiči a digitální muziku řadí jinak. Je ale otázka, jak dlouho podobná situace vydrží – streamování má zatím v Asii na svědomí jen 14 % zisku hudební branže, ale číslo každoročně rychle roste.

„Myslíme si, že je to strukturální problém. Někteří lidé lpí na starém způsobu a nejdou schopni přijmout, že časy se mění. Nechápeme, proč by jako hudební nosič mělo být jen CD. Vždyť to nedává smysl,“ řekl zpěvákův zástupce serveru Sport Dongha.

