Hluboko uvnitř procesorů Intel jsou zadní vrátka. Pokud je někdo zneužije, způsobí digitální apokalypsu

Ačkoliv se často praví, že je nejrozšířenějším operačním systémem na světě Linux, jehož jádro najdete v každém telefonu s Androidem, na většině serverů a v síťových krabičkách všeho druhu, ve skutečnosti by to mohl být MINIX.

Procesory od Intelu obsahují mnoho drobných součástí a patří k nim i speciální firmware Management Engine (ME), který přežívá v jednom z čipů procesoru. Moc se o něm neví, bezpečnostní experti jej však už roky reverzně analyzují, a tak přece jen něco vyčmuchali.

Skrytý kód, který má přístup úplně ke všemu, a vy o tom nevíte

ME 10, který je součástí procesorů počínaje architekturou Skylake, podle textových řetězců používá k běhu zmíněný MINIX. Přestože nikdo přesně neví, k čemu slouží, experty zaujala jeho ohromná moc.

ME je totiž příliš hluboko v procesoru, takže nad ním nemá majitel počítače žádnou kontrolu. Management Engine má přitom přístup k operační paměti a síti včetně Wi-Fi čipu. Zároveň neustále běží, i když je velký operační systém o několik pater nad ním vypnutý. Stačí, když je počítač připojený ke zdroji napájení.



Schema několika úrovní softwaru podle Googlu. Zatímco úplně nejvýše jsou uživatelské programy a velký operační systém jako Linux nebo Windows, níže jsou postupně speciální programy přežívající v samotných čipech. Třeba UEFI, firmwary jednotlivých komponent a úplně nejhlouběji na úrovni -3 mocný ME od Intelu.

Ačkoliv ME nejspíše provádí běžné rutinní a bezpečnostní operace (je napojený třeba na systém IntelR Anti-Theft), jeho přítomnost v procesoru se nelíbí třeba Googlu (PDF), který procesory od Intelu používá ver svých datových centrech.

Googlu se ME nelíbí, vždyť jde o zadní vrátka do jeho datových center

Internetové jedničce z Mountain View se není čemu divit, kvůli schopnosti síťové komunikace a přístupu do RAM lze totiž ME bez nadsázky považovat za zadní vrátka do počítače. Ne, za supervrátka, protože vše běží až na samotné úrovni firmwaru hardwaru!



K čemu všemu má Intel ME přístup

Čistě hypoteticky by tedy mohla jakási entita, která by k ME získala přístup, rozeslat na všechny počítače připojené k internetu instrukci, ať z webu stáhnou nějaká data a nahrají je do RAM, kde se zpracují a s nejvyššími právy spustí libovolný kód.

Jsou počítačové sítě bezpečné?