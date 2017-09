Hack, při kterém jde o život. Kardiostimulátory Abbott lze napadnout

Americká agentura FDA (Food and Drug Administration) vyzývá majitele kardiostimulátorů značky Abbott k aktualizaci firmwaru. Do dotčených kardiostimulátorů se lze poměrně snadno nabourat a způsobit vážné zdravotní problémy. Žádné zneužití zatím nebylo zaznamenáno, ale riziko existuje.

Zneklidňující zprávu o relativně jednoduché a levné možnosti nabourání přinesl v květnu tohoto roku web Ars Technika. Hack způsobuje, že jakýkoliv hardware od výrobce k tomu určený mohl přeprogramovat libovolný kardiostimulátor, přičemž stačila pouze znalost základního hesla. To by sám o sobě nebyl až takový problém, výzkumníkům se však podařilo zařízení koupit na eBay za částky od 15 do 3 000 dolarů. Útočník po úspěšném nabourání má možnost měnit frekvenci stimulů či vybít baterii, což může vyvolat vážné zdravotní problémy.

Opravný firmware firma Abbott vydává až nyní, zasažených je téměř půl milionu kardiostimulátorů. Aktualizaci ale nelze provést doma, je nutná návštěva lékaře a pojí se s tím i některá rizika. V průběhu aktualizace totiž zařízení běží v nouzovém režimu a je možné selhání či nesprávná funkčnost. Lidé, kteří se na fungování tohoto zařízení chtě nechtě musejí spoléhat, mají na vybranou – buď jít k lékaři a čelit možným problémům při aktualizaci, nebo doufat, že chybu vůči nim nikdo nezneužije.