Google ukáže pouze lokální výsledky vyhledávání. Přepis domény nepomůže

Kdo chtěl na Googlu získat výsledky vyhledávání z jiné země, stačilo zadat jinou doménu: například místo Google.cz uvést Google.co.uk a získat výsledky z Velké Británie. To ale už nebude možné. Vyhledávač oznámil, že začne poskytovat jen výsledky vyhledávání relevantní k poloze uživatele.

Abyste získali zahraniční výsledky vyhledávání, bude potřeba změnit nastavení vpravo dole na hlavní stránce Googlu. Manuálně změňte Nastavení oblasti na požadovanou zemi.

Dříve se lokální vyhledávání dalo obejít také zadáním adresy www.google.com/ncr (no country redirect). I ta však už několik let vrací pouze místní výsledky.

Google krok obhajuje tak, že již nyní je jeden z pěti výsledků vyhledávání související s uživatelovou polohou a polohově adekvátní výsledky jsou stejně to, co lidé nejvíce chtějí. Například pokud jedete na dovolenou do Londýna a vyhledáte „nejlepší pizza ve městě“, Google by vám měl vyhodit výsledky pro londýnské restaurace a tím vaši cestu velmi zjednodušit. Po návratu zpátky do Česka vyhodí na stejný dotaz restaurace v Česku.

Podobný styl vyhledávání již podle společnosti fungoval v několika jejich službách jako je YouTube a Gmail. Nyní se jej lidé dočkají i na desktopu, Google Mapách a mobilním vyhledávání.

