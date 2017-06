Google prý chystá vymazlený Chromebook s nejmodernějším hardwarem, měl by být nástupcem Pixelu

Řada Chromebooků Google Pixel byla určená pro náročné profesionály a tomu odpovídal i použitý hardware a cena. Bohužel Google tuto řadu ukončil po druhé generaci. Jak se ale zdá, Google se nejspíše opět pokusí do tohoto segmentu profesionálních notebooků vstoupit.

Dle informací webu Chrome Unboxed už je k dispozici tolik menších informací, že je jasné, že Google chystá a vypustí vlastní Chromebook nové generace s kódovým označením „Eve“.

Chromebook by měl mít kromě operačního systému Chrome OS dotykový displej s vysokým rozlišením 2 400 x 1 600 pixelů (poměr stran 3:2, stejně jako Samsung Chromebook Pro) a nejnovější procesor řady Intel Core s architekturou Kaby Lake.

Displej by měl podporovat i stylus, takže nejspíše půjde i o hybrid s podporou otočení displeje na zadní stranu. Klávesnice by měla být podsvícená a neměla by chybět ani čtečka otisku prstů pro vyšší zabezpečení. Podle všeho by měl mít notebook také integrovaný Google Assistant pro rychlé hlasové příkazy a dotazy s podporou neustálého odposlechu.

Jedná se ale o neoficiální informace, takže uvidíme, jestli se nového Chromebooku od Googlu nakonec dočkáme.