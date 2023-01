Google připomíná, že ho umělá inteligence také zajímá. Varuje před zbrklostí

Google promluvil o využití umělé inteligence. Jeho myšlenky a úvahy se vyplatí sledovat, protože právě umělý inteligence by v dohledné době mohla dramaticky proměnit také internetové vyhledávače. Proslýchá se, že Bing už na jaře využije ChatGPT, čímž by mohl trumfnout Google. Microsoft navíc pravděpodobně zainvestuje do OpenAI.

O tom, že by také vyhledávač od Googlu mohl využít umělou inteligenci podobně jako Bing, se zatím mluví spekulativně a neurčitě. Reklamní gigant vyvíjí svůj chatbot LaMDA, který se prý ale nehodí pro použití ve vyhledávači, protože není stavěný na zobrazování reklam, které ovšem představují většinu příjmů Googlu.

Ten v novém příspěvku píše, že chce AI využít k organizaci informací na globální úrovni a univerzálně je zpřístupnit. Dává najevo, že se o AI zajímá a její rozvoj považuje za klíč k budoucnosti. Současně vnímá rizika, která musí vyřešit. Dodává, že kvalitních výsledků se dosáhne spoluprací s lidmi, vládami, podniky, regulátory, výzkumníky aj.



Google umělou inteligenci využívá opatrně a postupně jí vylepšuje různé své produkty. Nechce být zbrklý

Pod příspěvkem je podepsáno několik lidí z vedení Googlu, potažmo Alphabetu. Mezi signatáři najdeme Jeff Deana, šéfa Google AI, a Sundara Pichaie, ředitele Alphabetu. V detailním přiblížení své filozofie Google uvádí, že AI už mnohé jeho produkty včetně vyhledávače vylepšila, současně ji hodlá využít k posunutí stávajících produktů včetně vyhledávače a k produkci nových produktů a služeb.

Umělá inteligence ano, ale…

Co se tím vším Google snaží říct? Můžeme jen spekulovat. Jisté je, že vyjádření nebylo publikováno náhodně. Google se nám snaží připomenout, že v oblasti AI nezůstává pozadu v době, kdy mu pozornost kradou OpenAI nebo zmíněný Microsoft. Současně nám říká, že se nikam nepožene po hlavě, čímž nechává prostor dravější konkurenci, která případně na tyhle principy hledět nebude.

Začátkem ledna Emad Mostaque, zakladatel Stability AI, zkrotil názory, že ChatGPT zničí Google. Ten má podle něj nejlepší tým pro vývoj velkých jazykových modelů a silnou infrastrukturu s vlastními čipy. Podle jeho názoru ho nikdo nepředběhne a brzdí ho pouze institucionální setrvačnost. Google kritizuje za to, že své kroky a plány nedostatečně komunikuje.

Výše popsaný příspěvek podepsaný klíčovými lidmi z Googlu a Alphabetu by mohl být právě takovou komunikací, jejíž realizaci pravděpodobně podpořily nedávné snahy Microsoftu. Začátkem prosince Google oznámil iniciativu, která by měla jazykové bariéry AI výrazně posunout – model má porozumět tisícovce nejrozšířenějších jazyků.

Klíčové nakonec bude, aby umělá inteligence dokázala podat nejen přesvědčivé, ale také fakticky správné odpovědi. V tom zatím ChatGPT neexceluje, ale má se to změnit. Možná také na to Google ve svém prohlášení naráží. Etické aspekty ostatně patřily k motivům loňské akce Google AI@ ’22. Umělou inteligenci ve vyhledávání Google používá, ale nasazuje ji opatrně. Jde spíše cestou evoluce než revoluce. Jak velký poprask případně způsobí Bing, teprve uvidíme.

Google se nezaměřuje pouze na jazykové modely, pracuje také na systémech generování obrázků nebo videí na základě textových požadavků. Před pár dny popsal Muse, nejnovější model pro generování obrázků.

Zdroje: Emad / Twitter | Google AI | The Keyword (1, 2) | The New York Times