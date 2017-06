Google přestane číst vaše e-maily kvůli lepšímu zacílení reklamy

Google přestane „číst“ obsah e-mailů ve službě Gmail za účelem přesnějšího cílení reklamy. Oznámil to na svém blogu. Google zdůrazňuje, že tyto prakticky nevyužíval u podnikového řešení G Suite, nicméně přestane s nimi také u běžného e-mailu, tedy u služby Gmail.

Firma důvody tohoto kroku nesdělila, ale můžeme si je domyslet – z textů e-mailů stejně příliš mnoho informací pro relevantnější zacílení reklamy Google nezískal. Daleko více mu o zájmech uživatelů napoví jeho vyhledávač a reklamní systém protkaný celým internetem. A také to Googlu trochu pošramotilo pověst. I když e-maily skenuje jen robot, přece jen to v očích uživatelů nepůsobilo moc dobře. Obzvlášť, když důvodem tohoto skenování byla reklama...

Google bude skenovat obsah e-mailů samozřejmě dál, ale už to nebude kvůli reklamě. Teď je to kvůli automatizovaným systémům, typicky třeba pro funkci automatického přidávání rezervací do kalendáře. Hojně toho využívá například u alternativní schránky Inbox: