Google jde do boje s Applem o rozšířenou realitu. Jeho odpověď se jmenuje ARCore

Není to tak dávno, co Apple představil svůj ARKit pro iOS a zjednodušil vývojářům tvorbu obsahu pro rozšířenou realitu. Google se svým starším projektem Tango vyžadující speciální hardware příliš neuspěl a nyní se s ARCore vydává cestou Applu.

Rozšířená a virtuální realita je nyní terno. Kdo ji z velkých hráčů nemá, jako by nebyl. Na počítačích se Microsoft vše usilovně snaží zakomponovat do Windows za použití speciálních přileb a ovladačů od partnerů, Facebook to zase zkouší se svými brýlemi Oculus Rift.

Na smartphonech Apple zase využívá výkonu svých iPhonů a iPadů. Zde má velkou výhodu pouze malého množství různých konfigurací, pro které musí optimalizovat. Všechny má navíc přímo pod kontrolou, systém tedy funguje velmi dobře a již vydaná dema fungují překvapivě přesně.

No a Google měl doteď Tango, který ale vyžadoval speciální hardware v telefonu. Projekt, který odstartoval před třemi lety a až teprve nedávno se dostal první telefon, Lenovo Phab 2 Pro, na trh, nesklidil příliš velký úspěch. Nyní se ale rozhodl svůj přístup přehodnotit a přichází s ARCore – platformou pro vývojáře, která jim usnadní vývoj aplikací pro rozšířenou realitu a i když používá základy z Tanga, poběží na běžných telefonech se systémem Android.

Platforma krom běžného rozpoznání okolních objektů umožní i práci s reálným světlem. Umožní tak osvětlit či zastínit virtuální objekty tak, aby zcela zapadly do okolního reálného prostředí.

Aktuálně jsou v rámci vývojářského preview podporované modely Pixel a Samsung Galaxy S8 s Androidem 7.0 a výše, Google však dle svých slov spolupracuje s dalšími výrobci jako jsou Huawei, LG či Asus a chce dosáhnout 100 milionů podporovaných zařízení při uvedení finální verze.