Falešnou aplikaci WhatsApp si stáhlo přes milion uživatelů. Servírovala jim reklamy

Před několika dny se v Google Play Store objevila aplikace s názvem Update WhatsApp Messenger, která měla jako vydavatele uvedeno WhatsApp Inc. Mnoho uživatelů si ji tedy stáhlo v domnění, že jde o oficiální aplikaci. Podvodníci navíc využili stejné obrázky, které najdeme i u legitimní verze.

Ve skutečnosti měl tenhle podvod jediný účel – stahovat do telefonu reklamy a přimět uživatele k instalaci dalších aplikací. Za tři dny, po které se falešný WhatsApp udržel na Play Store, si jej stáhlo přes milion uživatelů. Alespoň tedy podle statistik Googlu, které zobrazuje přímo v obchodě.

Znaky nejsou tím, čím se zdají být

Jednoduchou odpověď má i otázka, jak se podvodníkům povedlo do obchodu dostat aplikaci s totožným vydavatelem jako oficiální klient. Za názvem WhatsApp Inc. se totiž ukrývá ještě zástupný kód pro nedělitelnou mezeru - %C2%A0.

Podvod se začal řešit na Redditu a aplikace na chvíli změnila název i vydavatele. Ani to ji však neuchránilo před tím, aby ji Google z obchodu odstranil. Primárním problémem je však fakt, že se aplikace vydávající se za jeden z nejpopulárnějších komunikátorů do obchodu vůbec dostane. A to i přesto, že Google začal aplikace podrobovat důslednější kontrole v rámci nového schvalovacího procesu Play Protect. Tady to očividně nepomohlo.

Ukázka, jak snadné je přijít o soukromí a účet na WhatsApp: