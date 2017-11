Facebook potlačí logické zobrazování upozornění. Sám rozhodne, co je pro vás důležité

Facebook je známý tím, že aktivně rozhoduje o tom, co vám zobrazí či nezobrazí na hlavní stránce v newsfeedu. Podobně bude nyní rozhodovat i v upozorněních. Určí, které novinky jsou pro vás důležité a které nikoliv.

Záložka upozornění bude mít dvě části – Nové a Dřívější. O tom, co se zobrazí v sekci Nové nerozhodne čas notifikace, ale to, zda je dle Facebooku pro vás relevantní, či nikoliv. Po přečtení se pak upozornění zařadí do sekce Dřívější.



Tohle upozornění od Facebooku na vás v následujících dnech pravděpodobně také vyskočí

Navíc je možné, že tato změna je předzvěstí dalšího způsobu, jak dostat ze stránek peníze. Pro Facebook by bylo velmi snadné nechat si platit za to, aby se upozornění na nové příspěvky či události zobrazovaly přihlášeným uživatelům jen v případě, že stránka zaplatí.

