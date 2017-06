EU zvažuje zavedení práva na šifrování. Hájilo by soukromí uživatelů

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu (EP) si myslí, že používání end-to-end šifrování je základním právem občanů Unie. Vyplývá to z aktuální úpravy připravovaného legislativního návrhu výboru zabývajícího se tématem takzvaného ePrivacy. Cílem poslanců je aktualizace zastaralých zákonů v oblasti soukromí a elektronické komunikace. Na téma upozornil web ZDNet.

Připomeňme, že se daná úprava stále nachází ve stádiu příprav a pro její schválení je třeba dobrozdání Evropským parlamentem a Evropskou radou.

Žádné dešifrování ani zadní vrátka

Návrh se výrazným způsobem zasazuje práva Evropanů na soukromí. Říká, že poskytovatelé služeb elektronické komunikace by měli uživatelům poskytnout dostatečnou úroveň zabezpečení, která je ochrání před neautorizovaným vstupem do probíhající komunikace. Konkrétně zmiňuje end-to-end šifrování.

Takovou komunikaci by se přitom členské státy EU neměly snažit nijak prolomit. „Když je v rámci dat elektronické komunikace použité šifrování, tak je dešifrování, reverzní inženýrství nebo monitorování takové komunikace zakázáno,“ píše se v dokumentu.

Pokud by přece jen hrozilo narušení bezpečnosti, provozovatelé služeb by na to měli uživatele upozornit.

Návrh také zakazuje jakékoliv nasazení takzvaných zadních vrátek. „Členské státy neuloží poskytovatelům elektronických komunikačních služeb žádné povinnosti, které by vedly k oslabení zabezpečení a šifrování jejich sítí a služeb,“ uvedli poslanci parlamentu.

Zajímavostí je i doplnění rozsahu regulace, která by se nově (v případě schválení) měla vztahovat i na „uzavřené profily sociálních médií a skupiny, které uživatel omezil nebo definoval jako soukromé“. Mohlo by tak jít například o různé uzavřené, neveřejné skupiny na Facebooku a podobně.

Proti proudu

Návrh výboru je do jisté míry překvapením, neboť současným trendem ve světě bezpečnosti, pokud mluvíme o přístupu ze strany jednotlivých vlád, je prosazování názoru, že stát má být schopen získat přístup k šifrované komunikaci v rámci zabezpečení ochrany obyvatelstva.

Příkladem může být Velká Británie, kde tamní ministryně vnitra Amber Ruddová v souvislosti s bojem proti terorismu otevřeně kritizovala služby, které end-to-end šifrování využívají.

„Nemělo by existovat žádné místo, kde se mohou teroristé skrývat. Musíme se ujistit, že organizace jako WhatsApp, a je zde mnoho podobných, nenabízejí tajné místo pro teroristy, aby mohli navzájem komunikovat,“ uvedla Ruddová ještě koncem března, jen pár dní po útoku v londýnském Westminsteru.

End-to-end šifrování nemá na růžích ustláno ani v USA, kde technologické špičky bojovaly proti návrhu zákona, který by takovou formu zabezpečení komunikace úplně zakázal.

Šifrování veškeré datové komunikace považují za důležité i technologické firmy, například také u webů. Chrome již proto upozorňuje ne nezajištěné weby: