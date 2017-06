Drony Amazonu budou létat jako z úlu. Nový patent ukázal, jak by měla základna vypadat

Amazon dále vymýšlí, jak by mohla vypadat doprava zboží v budoucnosti. Stále věří, že tato disciplína bude patřit dronům. Ty už několik let vyvíjí a nyní už testuje, ale aby vše fungovalo, musí být pro drony nachystané i zázemí. Nový patent ukázal, jak si to v Amazonu představují.

Tvůrce nápadu se zjevně nechal inspirovat v přírodě. Depo má tvar úlu, ale místo hmyzu do něj zalétávají drony. Vespod jsou rampy pro zásobování kamiony, což dává představu o zamýšleném měřítku. Měla by to být poměrně velká stavba, kolem které by se to drony jen hemžilo.

Kromě zaobleného tvaru jsou v návrhu uvedeny i alternativy s válcovitými konstrukcemi nosných budov. Všechny ale předpokládají, že budou s kruhovým půdorysem.

Zjistit velké množství vzletových pozic je důležité, aby vůbec doprava drony dávala smysl. Uvnitř by pak byl automatizovaný systém „průtokového“ skladu, kde by se zásilky moc dlouho neohřály. Po vyložení z kamionu by byly roztříděny a následně distribovány drony.

Patent byl zaregistrován 22. června, je to tedy celkem čerstvý nápad. Upozornil na něj Business Insider. Nicméně Amazon na sebe už dříve upozornil nápadem ještě daleko zajímavějším, své základny pro drony by totiž rád provozoval i ve vzduchu v obřích vzducholodích. Tato myšlenka je ale na rozdíl od pozemských základen přece jen trochu utopistická.

Patenty z oblasti logistiky ale Amazon aktuálně chrlí jeden za druhým. Jen za rok 2016 jich bylo 78.