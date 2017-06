Bitva mezi Microsoftem a Washingtonem pokračuje. Redmond nechce dávat FBI data svých evropských surfařů

Americké soudy před rokem rozhodly v táhlém sporu mezi Microsoftem a tamním Ministerstvem spravedlnosti o to, jestli mohou vyšetřovatelé žádat přístup k uživatelským datům, pokud se nacházejí na zahraničním datovém centru Microsoftu.

Jen připomenu, že šlo o vyšetřování jistého drogového dealera, který používal ke komunikaci Hotmail a jeho schránka byla umístěná na irském serveru Microsoftu. Firma se tehdy odmítla podvolit, protože podle jejího výkladu byla poštovní schránka jednoduše mimo pravomoc amerického soudu. Povolení k přístupu do schránky by musel vyšetřovatelům udělit ten irský.

Ministerstvo spravedlnosti sice nejprve zvítězilo, další soud však už dal za pravdu Microsoftu a zdál ose, že se celá kauza uzavře. Jenže neuzavřela a DOJ (Department of Justice) nyní připravuje žádost, aby Nejvyšší soud původní rozhodnutí přehodnotil.



Původní Hotmail vystřídal současný pošťák Outlook.com. Pro EU již brzy bude klíčové, aby se data evropských uživatelů nacházela na starém kontinentu.

Proti tomu se na svém blogu Microsoft ostře postavil, sám by totiž opět riskoval vyšetřování v EU. Příští jaro totiž na starém kontinentu vstoupí v platnost dlouho připravovaná legislativa GDPR (General Data Protection Regulation), v rámci které bude pro firmy mimo jiné ilegální předávat data uživatelů na základě jednostranného soudního příkazu cizí země. To je ostatně naprosto pochopitelné.

Microsoft v blogu píše, že by se tak mohl dostat do vcelku prekérní situace. Kdyby nevyhověl americkým soudům, stihl by jej trest v USA. A kdyby jim vyhověl, čekala by jej zase nejspíše pokuta v EU.

Proto Microsoft navrhuje po vzoru Evropy novelu amerického práva, americký DOJ se totiž snaží z Microsoftu vytáhnout data onoho kriminálníka na základě více než třicet let starého zákona, kdy byla zcela jiná doba a tak přeshraničně propojený internet jako dnes prostě neexistoval.

