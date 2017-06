BabelOn shání peníze a slibuje za to okamžitý překlad živého hovoru

Okamžitý překlad hovoru neláká jen turisty a zajímavě vypadající kalifornský startup jménem BabelOn tvrdí, že ví, jak na to. BabelOn by měla být technologie, která bude za chodu překládat mluvený jazyk. Na to firma vyvíjí vlastní software i hardware, který dokáže syntetizovat jazyky, kterými nemluvíte.

V současné době se připravuje např. angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, mandarinština, japonština a hindština. Společnost se nechala slyšet, že na technologii pracuje už třináct let. Zařízení by pak přineslo velkou výhodu v mnoha sférách, od filmů a turismu až po medicínu a vědu.



BabelOn používá vlastní technologii pro zachycení a zpracovávání dat

BabelOn v současné době hledá finanční pomoc na crowdfundingovém portálu Indiegogo a z požadovaných třiceti tisíc dolarů vybral v době psaní této aktuality už přes šest tisíc. Pokud si ale chcete pořídit vlastní překladač, připravte si nejméně pět tisíc dolarů. Au.